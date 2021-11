Aumentan calificaciones de fortaleza financiera y crediticia a WorldWide Medical Assurance

La solidez y el crecimiento mostrado en los últimos años, así como un desempeño operativo fuerte y una capitalización ajustada por riesgos que se mantiene en el mejor el nivel, fueron indicadores analizados por AM Best, agencia global de calificación crediticia, para subir la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de WorldWide Medical Assurance (WWMA) a “A-“ (excelente) de “B++” (buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo a “A-“ (excelente) de “bbb+” (buena).

Para la calificadora, WWMA demuestra tener fortaleza en su balance y se destaca por una administración integral de riesgos apropiada. También, resalta su capitalización ajustada por riesgos, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), así como que las expectativas de AM Best de que la rentabilidad continuará impulsando el crecimiento de la base de capital de la compañía.

Además, AM Best destaca que la empresa ha crecido exitosamente en su nicho de mercado, ofreciendo servicios a los clientes que deseen viajar al extranjero para recibir atención médica a través de una combinación de los principales canales de distribución: corredores, bancaseguros y directo.

“El aumento de nuestra calificación de riesgo por parte de AM Best es un hito que nos llena de orgullo por ser el resultado de una gestión eficiente, un excelente trabajo en equipo y un desempeño consistente a través de los años. Como grupo es una razón más para continuar con nuestra exitosa expansión en la región, ofreciendo siempre el mejor servicio a nuestros asegurados, quienes tienen la seguridad de contar con el respaldo de una empresa sólida y de gran experiencia en la región”, expresó Fernando Joa, CEO de WorldWide Group.

WorldWide Medical Assurance es el centro de expansión regional en Panamá de WorldWide Group, la cual está diversificada geográficamente en la República Dominicana con WorldWide Seguros, y en Guatemala, Paraguay y Bolivia a través de socios estratégicos. Históricamente, la Compañía ha mantenido una generación de capital positiva la cual, aunada a una estrategia conservadora de reinversión de utilidades, ha contribuido al nivel de la más fuerte capitalización ajustada por riesgos, con base en el BCAR.

A junio de 2021, la Compañía registró USD 2.3 millones en utilidad neta, mostrando resiliencia ante las condiciones de mercado actuales, sin desviaciones significativas de las métricas de desempeño operativo anteriores y continuando la tendencia creciente en la retención de WWMA.