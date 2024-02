Aumentan electores cuando solo faltan minutos para concluir elecciones municipales

Cuando solo faltan minutos para concluir las elecciones municipales, el número de personas en las filas y frente a los recintos electorales ha tenido un notorio aumento en muchos centros electorales del Gran Santo Domingo y otras zonas del país.

A pesar de su prohibición en la ley electoral, en muchos recintos del Distrito Nacional, de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte se observa concentración de los denominados “facilitadores” de los partidos, que realizan proselitismo y ofrecen prebendas a los electores.

A mí me dieron mil pesos y me dijeron que vote por Carolina Mejía, pero no fue compra de cédula, ellos solo me buscaron en el celular y vieron que yo votaba aquí”, explicó una señora apodada La Negra, en la Escuela República de Brasil de San Carlos.

En el parque Eduardo Abreu del referido sector, fue notoria la presencia de muchos facilitadores del equipo de la actual alcaldesa Carolina Mejía, quienes estaban verificando a las personas que votan en la Escuela República de Brasil, frente al parque.

Una situación similar fue reportada en la Escuela República de Ecuador de Sabana Pérdida, Santo Domingo Norte, donde los activistas de La Fuerza del Pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno abarrotaron el entorno del centro de votación en respaldo a Carlos Guzmán y a Betty Gerónimo.

El padrón de la Junta Central Electoral en la contienda municipal supera los 8.1 millones de electores en todo el país y los cargos que están en juego en la actual contiendan son 158 alcaldías y 235 direcciones municipales.

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó el certamen de ejemplar, al establecer que se desarrolla con normalidad y transparencia en su informe electoral.

Le podría interesar: Participación Ciudadana denuncia proselitismo y compra de votos en elecciones municipales