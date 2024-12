Aumentarán tarifas de trenes y autobuses en Nueva York

Nueva York. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), corporación público-benéfica responsable del transporte colectivo en la región de NYC, aprobó un aumento en las tarifas de trenes y autobuses para el verano de 2025.

Actualmente el precio del transporte público en la Gran Manzana es de $2,90 dólares y pasará en agosto próximo a $3 dólares.

El último aumento por parte de la MTA fue en agosto de 2023 cuando las tarifas subieron de $2,75 a $2,90.

Además, se espera que los peajes en los puentes y túneles de la MTA también aumenten en 2025.

El área que cubre la MTA comprende los cinco condados de la ciudad, además de los de Nassau y Suffolk en el vecino Long Island, y Westchester, Dutchess, Orange, Rockland y Putnam al norte. Todos ellos conforman el denominado «Distrito de Transporte Regional» (MTA Commuter Transportation District).

Opera 16 líneas de trenes diferentes, 23 del metro, 386 de buses y 1 de autobús de tránsito rápido (BRT).

La MTA está compuesta por las siguientes agencias: 1- New York City Transit Authority (MTA New York City Transit, NYCT): Metro y autobuses en los cinco condados de la ciudad de Nueva York. 2- The Long Island Railroad Company (MTA Long Island Rail Road, LIRR): Tren de cercanías entre NYC y los condados de Nassau y Suffolk. 3- Metro-North Commuter Railroad (MTA Metro-North, MNR): Tren de cercanías entre NYC y los condados de Dutchess, Orange, Putnam, Rockland y Westchester y el estado de Connecticut.

Asimismo, 4- Metropolitan Suburban Bus Authority (MTA Long Island Bus, LIB): Autobuses en el condado de Nassau, el este de Queens y el oeste de Suffolk. 5- Triborough Bridge and Tunnel Authority (MTA Bridges and Tunnels, B&T): Gestiona diversos puentes en la ciudad de Nueva York.

Además, 6- MTA Capital Construction Company (MTA Capital Construction): Lleva a cabo las obras de infraestructura de las diversas compañías del MTA. 7- MTA Bus Company (MTA Bus): Opera los autobuses de las compañías que, en régimen de concesión, eran propiedad del Departamento de Transporte del Ayuntamiento de NY; está previsto que en el futuro opere todos los servicios de autobuses de la Autoridad.

También, 8- Staten Island Rapid Transit Operating Authority (MTA Staten Island Railway, SIRTOA): Opera el tren que une las puntas norte y sur de Staten Island, es una división operativa de NYCT. 9- Manhattan and Bronx Surface Transit Operating Authority (MTA New York City Transit, MABSTOA).

