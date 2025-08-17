Aumento alarmante de accidentes de tránsito en RD: Llamado a la acción por el Dr. Goldny Mills

  • Iván Santana
SAN PEDRO DE MACORÍS. El médico epidemiólogo de San Pedro de Macorís, Goldny Mills, expresó su preocupación, ya que la vida se ve amenazada en las calles cada día debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en el país.

Indicó que los accidentes de tránsito son una tragedia que no solo roba vidas, sino que también destroza familias y comunidades enteras. Dijo que las estadísticas son alarmantes, pues miles de dominicanos pierden la vida cada año debido a la imprudencia, el exceso de velocidad y la falta de respeto a las normas de tránsito.

Manifestó que esta situación exige una respuesta urgente y contundente por parte del Estado y la sociedad civil. “No podemos seguir ignorando el dolor que estos incidentes causan; ya es hora de actuar con determinación y responsabilidad”, afirmó.

El galeno entiende que la cruzada por la vida debe ser un esfuerzo conjunto en el que cada uno de nosotros asuma su papel, y que el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas efectivas que promuevan la seguridad vial, desde la mejora de la infraestructura hasta la educación vial en escuelas y comunidades.

El doctor Mills consideró que no basta con legislar; es fundamental que la sociedad civil se involucre creando campañas de concienciación que resalten la importancia de conducir con cuidado y respeto, ya que solo así se logrará un cambio cultural que valore la vida por encima de la velocidad y la imprudencia.

