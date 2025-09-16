La decisión de la mayoría del Senado de la República de declarar de urgencia y aprobar las modificaciones a los artículos 3 y 10 del proyecto que reforma la Ley 90-24, con el fin de elevar en 361,618,239,013 pesos el límite de deuda pública, ha generado opiniones encontradas entre legisladores.

Entre los congresistas que se han pronunciado figura Eduard Espíritu Santo, vocero del Partido La Fuerza del Pueblo en la Cámara Alta, quien aseguró que la medida evidencia una preocupante falta de planificación financiera por parte del Gobierno del presidente Luis Abinader.

«¿Hasta dónde llegaremos, pueblo dominicano? Esta solicitud se hace apenas meses de haber aprobado un tope previamente elevado, evidencia una preocupante falta de planificación financiera por parte del Gobierno, refleja una dependencia continua y creciente en el endeudamiento, como herramienta principal de la política fiscal, en lugar de priorizar estrategias sostenibles de generación de ingresos y control de gastos», manifestó el senador por La Romana.

Destacó que el Gobierno privilegia los gastos corrientes por encima de la inversión y el gasto de capital, y que, peor aún, no justifica «este sacrificio económico que se está exigiendo a la población».

«Son especialistas en tomar préstamos y gastarlo de manera equivocada», aseguró Espíritu Santo.

Por su parte, Félix Bautista indicó que los senadores de la Fuerza del Pueblo votaron en contra de esa emisión de bonos, porque no se le explica a la ciudadanía en qué se utilizará ese dinero.

«Si usted me dice: Bueno, tomamos 10 mil millones de pesos adicionales para hacer tal carretera, para hacer tal acueducto, para hacer una obra de infraestructura de desarrollo. Pero, efectivamente, no se explica en qué se va a gastar el dinero», pronunció el legislador por San Juan de la Maguana.

Félix Bautista

Oficialismo sale en defensa de la pieza

Entretanto, el senador por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Genao, explicó que con la aprobación de la modificación a la Ley 90-24 se buscó ser consistentes con la reformulación del Presupuesto General del Estado para 2025, que amplió el déficit en 0.47.

«Esos fondos se buscan de dos maneras: con emisiones o con préstamos directos. En este caso, con una emisión, no de 360 mil millones, sino que se va a llevar de 350 a 360, unos 10 mil millones de pesos más para completar los 69 mil millones que estaban implementados en el presupuesto del 2025», detalló Genao.

Rogelio Genao

Mientras que la senadora por Puerto Plata, Ginnette Bournigal, añadió: «En el Congreso saben que todos los años, en todos los Gobiernos, esos bonos llegan. Están incluidos en el presupuesto y se aprueban ahora… Entonces, yo no entiendo por qué la alharaca».

Ginnette Bournigal

Sobre la aprobación

Cabe destacar que, según explicó el senador Pedro Catrain Bonilla, presidente de la Comisión de Hacienda, «esta medida se ajusta a una política fiscal contracíclica, orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional, a dinamizar la economía nacional y promover un crecimiento sostenible, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas».

El proyecto ahora será remitido a la Cámara de Diputados para su estudio y posterior aprobación.

Seguir leyendo: Aumento de deuda pública genera división entre senadores: «¿Hasta dónde llegaremos, pueblo dominicano?»