Aumento del salario mínimo: ¿Cuántas veces se ha incrementado y quiénes serían los beneficiados?

Recientemente el presidente de la República, anunció un aumento en los salarios a los empleados privados no sectorizados, la medida ha disparado las válvulas de sectores que lo aplauden, otros lo rechazan y algunos desean negociar.

Estos sueldos están regulados por el Comité Nacional de Salarios (CNS) y contemplados en la Ley No. 16-92 del Código de Trabajo de la República Dominicana.

Esta ley establece las bases para la regulación de las condiciones de trabajo y la protección de los derechos laborales en el país. Además, el CNS emite resoluciones periódicas para ajustar los salarios mínimos en función de factores económicos y sociales.

En la actualidad existen 17 salarios mínimos, que incluyen 4 grupos u escalas que son las que propuso mejorar el jefe de Estado:

Empresas Grandes: RD$ 24,990.00

Empresas Medianas: RD$ 22,908.00

Empresas Pequeñas: RD$15,351.00

Micro empresa :RD$14,161.00

A estos renglones se agregan los vigilantes o guardianes con un sueldo de 20, 527.00 pesos y el trabajador del camp RD$ 14, 178 pesos.

A la «primera puja» del presidente las centrales sindicales propusieron un 10% adicional, representando un 30%.

Cuál sería el nuevo salario mínimo tentativo

Empresas Grandes: RD$29, 988.00

Empresas Medianas: RD$27, 490.00

Empresas Pequeñas: RD$18,421.20

Micro empresa :RD$16,993.20

Así van las discusiones sobre aumento al salario

La Comision Nacional de Salarios que tenia previsto reunirse este miércoles canceló el encuentro a petición de los empresarios quienes concretan su contrapropuesta final, que sería presentada al organismo el próximo lunes.

Reacciones

Hipólito Mejía no está de acuerdo con aumento de salarios

Una de las figuras que no ve «con buena» el aumento de un 20% a los empleados del renglón no sectorizado es el expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien exhortó a ese sector «no emplearse en el gobierno», asimismo indicando que los efectos de la inflación no son favorables para la aplicación de ese incremento.

Cuántas veces se ha incrementado el salario mínimo

Según el Ministerio de Economía desde agosto de 2020 hasta abril de 2023, se han realizado 19 incrementos salariales en diferentes sectores, específicamente, en el sector privado no sectorizado, a partir de julio de 2021 hasta febrero 2024, el gobierno dominicano ha implementado 2 aumentos en el salario mínimo, afectando dentro de este sector cerca de 720,000 trabajadores formales.