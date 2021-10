Aumento impuesto al tabaco en EEUU afectará exportación y empleos en RD

El director ejecutivo del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Rafael Almonte Guzmán, considera que con un aumento de impuesto al tabaco como han propuesto congresistas estadounidenses, el país dejaría de exportar más de US$500 millones y se perderían miles de empleos, afectando tanto la estabilidad económica como la estabilidad social de la República Dominicana.

Destacó además, que, como primer impacto negativo del aumento a este impuesto especial al tabaco, miles de agricultores que siembran ese producto podrían abandonar el campo.

El funcionario de la institución rectora de la actividad tabacalera en el país, estableció que este es el rubro más compatible con el minifundio, por lo que el aumento, sería un catastrófico a la cultura y a la estabilidad de la economía nacional.

Aumento impuesto del tabaco en EEUU afectará exportación y empleos en RD

En ese sentido, Rafael Almonte Guzmán coincidió con el Industrial Hendrik Kelner, experto tabaquero, presidente – Fundador de la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (PROCIGAR), quien dijo esperar que la propuesta de un aumento del impuesto al tabaco, hecha por congresistas estadounidenses no se concrete y ha valorado las gestiones que realiza en Washington, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó.

Los congresistas estadounidenses, aprobaron un impuesto al tabaco que, de acuerdo a productores, procesadores, industriales y exportadores, perjudicaría en gran manera al desarrollo económico de la República Dominicana debido al gran auge que tiene alcanzado este rubro y el importante aporte y participación que representa para la generación de empleos, divisas y aportes al fisco.

El impuesto especial que analizan los congresistas estadounidenses no es un advalorem, sería al peso del producto exportado, y en el cigarro a mano, actualmente el tope del gravamen es de US$ 0.40 y se quiere elevar a unos US$ 2.80, seis veces más, señaló Kelner, quien además forma parte del Consejo Ejecutivo del Intabaco, según indica en una nota.

Congresistas estadounidenses retomaron la idea de aumentar un impuesto al tabaco exportado hacia su mercado, en momentos en los que el Gobierno de Biden busca gravar algunos productos para aumentar las recaudaciones.

La medida que debaten los congresistas busca elevar en un 600% el impuesto al peso del tabaco exportado hacia Estados Unidos, medida que afectará al tabaco en rama, y a los cigarros (puros) fabricados en el país.