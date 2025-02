¿Aumento salarial en el limbo? Pepe Abreu dice que de no conocerse mañana «se convertiría en un relajo»

La reunión del Comité Nacional de Salarios, en la que se iba a definir el aumento salarial para los empleados privados no sectorizados, fue pospuesta para este miércoles.

Ante esta situación, Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), expresó este martes que se debe tomar una decisión con urgencia para evitar que el proceso pierda credibilidad y se convierta «en un relajo».

“Estaba concertada esta reunión para buscar una solución definitiva, pero recibimos una llamada del Comité Nacional de Salarios por instrucciones del ministro, en la que se nos informa que la reunión queda suspendida para mañana a la misma hora”, explicó Abreu.

El dirigente sindical no ocultó su frustración y advirtió que, de no conocerse una resolución hoy o mañana, «esto se convertiría en un relajo que perdería credibilidad, de manera que tocará darle salida más tardar mañana, porque si no, se convertiría en un relajo que pierde interés y respeto».

Abreu recordó que, de las tres propuestas de aumento que están en la mesa, ninguna es realmente adecuada. “Hay tres propuestas en el escenario y esas tres propuestas dan un promedio, si usted analiza, 30%, 20% y 10%. Una de ellas es promedio, entonces por una de ellas hay que decidirse y a lo mejor no es 10%. No debe ser el 10%.”

El tema del aumento salarial ha sido uno de los más comentados desde el 27 de enero, cuando el presidente de la República, Luis Abinader, indicó: “Es fundamental que los aumentos salariales estén por encima de la inflación, porque de lo contrario, el incremento pierde su impacto real.”

