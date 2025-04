Aumento salarial en República Dominicana: los más recientes y el impacto en los bolsillos de los trabajadores

En los primeros meses de 2025, la República Dominicana ha implementado aumentos salariales en diversos sectores, incluidos el privado no sectorizado, las zonas francas y las trabajadoras del hogar, como resultado de acuerdos entre el gobierno, los empleadores y los sindicatos.

En el caso de las zonas francas, el incremento fue aprobado este martes por el Comité Nacional de Salarios (CNS) y será de un 25%, elevando el sueldo mínimo de los empleados a RD$20,875.

La medida se aplicará en dos partidas: un 13 % a partir del 1 de junio de 2025 y el 12 % restante se efectuará en la misma fecha, pero del año 2026.

Trabajadores de zonas francas

Por su lado, las trabajadoras del hogar fueron beneficiadas con un aumento salarial del 30 %, pasando de percibir RD$10,000 a RD$13,000 mensuales, a partir de este 1 de mayo, fecha en que entra en vigencia la disposición.

Mientras tanto, el reajuste del sector privado, anunciado el 26 de febrero, es de un 20 %: una primera parte, con un alza de 12 %, ya fue aplicada el pasado 1 de abril y la segunda, de 8 %, se dará en febrero de 2026.

En ese sentido, los trabajadores de empresas grandes que hasta febrero devengaban un salario de RD$24,990, pasaron a cobrar RD$27,988.80, mientras que los de medianas, que cobraban RD$22,908.00, ganaron RD$25,656.96 mensualmente.

Asimismo, los empleados de pequeñas empresas, que ganan RD$15,351.00, comenzaron a ganar RD$17,193.12; y los de microempresas, cuyo sueldo era de RD$14,161.00, pasaron a ganar RD$15,860.32.

Además, para los vigilantes privados, el salario aumentó de RD$20,527.50 a RD$22,990.80, y en febrero de 2026 devengarán RD$24,633 mensuales con el 20 % de aumento.

Para los trabajadores del campo, el salario diario subirá a RD$666.40, y en febrero del 2026 cobrarán RD$714 por una jornada de 10 horas.

El impacto del aumento salarial en el bolsillo de los trabajadores

A juicio de Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), los salarios continúan siendo «deprimidos», aunque reflejan una mejoría parcial en el poder adquisitivo de los trabajadores. Uno tiene que ver el impacto del salario real que perciben los trabajadores con relación a los precios», pronunció .

El sindicalista destacó —ante periodistas de Hoy Digital— que el aumento aplicado al sector no sectorizado tuvo un impacto de aproximadamente un 15% en el costo de la canasta familiar.

«¿Qué quiere decir eso? Que todavía ese grupo de trabajadores (…) en el renglón de canasta familiar al que ellos pertenecen, que es el quintil uno y dos, están a un 15% todavía de alcanzar el costo de la canasta familiar en el nivel que está ubicada en este momento. Eso quiere decir que hubo un logro parcial, pero no necesariamente implica una superación del déficit de salario vs. el costo de la canasta familiar», explicó Pepe Abreu.

«Si nos vamos al tema referido al aumento que se da a la zona franca, un 25% fraccionado, hay que entender que aun con el aumento producido, el más alto salario de la zona franca, o sea, en junio del 2026, llegará aproximadamente a unos 22 mil pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía está bastante lejos del costo de la canasta familiar», añadió.

Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS)

En cuanto al incremento salarial del 30 % para las trabajadoras del hogar, el presidente de la CNUS aclaró que esta medida fue adoptada con el objetivo de formalizar este tipo de empleo en el país.

«Lo más importante del tema de la doméstica es lograr formalizar su registro a nivel de lo que es el sistema de seguridad social, incluidos los riesgos laborales, que la mayoría no están ni tienen ningún tipo de registro. Aclaramos que eso no incluye el tema cesantía, ni preavisos, o sea, no incluye otra prerrogativa que tienen los trabajadores de las empresas. El sentido de eso es codificar este servicio de manera que sea visible y que se pueda ir paulatinamente formalizando», dijo.

Trabajadoras del hogar

Solo Costa Rica supera a la República Dominicana

De igual forma, Pepe Abreu manifestó que, en lo referente a los salarios, solo Costa Rica se posiciona por encima de la República Dominicana, y subrayó que ese país cuenta con un estándar educativo significativamente más alto.

«A nosotros se nos compara con Centroamérica: Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, etc. Entonces, en ese nivel hay que decir que solo Costa Rica se coloca por encima de nosotros, y hay que entender que este es un país con un estándar de educación muy alto, más que República Dominicana, y por eso el nivel de ellos supera», expuso.