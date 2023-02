El Ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps García, manifestó este martes que el nuevo aumento salarial anunciado por el presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas a la nación, se aplicará de manera coordinada y pautada.

«El establecimiento de un aumento salarial no solo ahora en el 2023, sino de manera coordinada y pautada para los próximos años, cuyo objetivo será la reducción de la brecha que existe entre el costo de la canasta básica y los salarios mínimos, con el debido cuidado de que los aumentos no sean de golpe y productores así mismo de inflación. Pero con el debido cuidado también, de que el poder adquisitivo del trabajador del salario real no se deprima, sino que vaya en esa ruta de recuperación sostenida», explicó el funcionario durante una entrevista en el programa «El Sol de la Mañana».

Además, De Camps García destacó que en el año 2022, solamente en el sector privado formal, se crearon más de 89 mil nuevos empleos