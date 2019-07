Aumi: “Un bronce, sin ser favoritas”

Lima, Perú.

Aumí Guerra y Astrid Valiento, la pareja que conquistó la primera medalla para la República Dominicana en los XVIII Juegos Panamericanos, aún celebran su hazaña, con al argumento de que el boliche es un deporte súper difícil y que no estaban entre las favoritas para entrar al cuadro de las preseas.

“Ganar esta primera medalla para nuestro país nos da mucho orgullo”, dijo Guerra, visiblemente emocionada y en referencia a la medalla de bronce lograda el pasado sábado en la modalidad de doble femenino del torneo de boliche.

Destacó el alto nivel competitivo de la justa, en la que participan no menos de seis profesionales y en el que las dominicanas no figuraban entre las favoritas.

“De hecho, el boliche es muy difícil y esta primera medalla nos hace sentir muy orgullosas”, agregó.

Dijo esperar que “nuestros compañeros atletas tomen esta actuación como un ejemplo de que sí se puede y que con nuestra bandera dominicana podemos llegar hasta donde nos dispongamos, siempre con grandes esfuerzos, disciplina y trabajo”, sostuvo.

De su lado, Valiente expuso que “para mí (esta medalla) significa demasiado, todos los sacrificios, meses de arduo trabajo, de muchas horas compitiendo, practicando para poder llegar preparadas esta esta exigente competencia”.