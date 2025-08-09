¿Aún sin útiles escolares? Esto es lo que no puedes olvidar

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina, y muchos padres ya están organizando la lista de compras para que sus hijos tengan todo lo necesario para el nuevo año escolar. Para facilitarte esta tarea, aquí te contamos lo esencial que no puede faltar en tu lista de útiles escolares:

  • Mochila resistente: Fundamental para que los niños transporten sus libros y materiales cómodamente.
  • Lonchera y termo: Para que los niños lleven su desayuno y merienda.
  • Cuadernos y libretas: De diferentes tamaños y rayados según las materias.
  • Lápices y bolígrafos: Preferiblemente de colores variados para destacar información.
  • Gomas de borrar y sacapuntas: Para mantener los escritos y dibujos limpios y prolijos.
  • Colores, crayones o marcadores: Según la preferencia y edad del estudiante.
  • Reglas, tijeras y pegamento: Herramientas básicas para manualidades y trabajos.
  • Calculadora básica: Para estudiantes de grados superiores que la requieran.
  • Carpetas o archivadores: Para mantener organizados los trabajos y documentos.
  • Borrador para pizarras: En caso de usar pizarras blancas en casa o en el aula.

Además, no olvides incluir productos de higiene personal, como gel antibacterial, pañuelos y mascarillas.

