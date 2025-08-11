Ausencia total de filas en horas pico en cuatro estaciones del Metro en Villa Mella, según Opret

Cuatro de las cinco estaciones elevadas intervenidas redujeron a cero las filas en horas pico matutinas. En los próximos días se espera una disminución aún mayor en los tiempos de abordaje y circulación de pasajeros en la estación Mamá Tingó, ubicada en Villa Mella

Santo Domingo. – La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que, durante la mañana de este lunes, primer día de operación de trenes acoplados de seis vagones en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, se registraron resultados positivos tanto en la reducción de filas como en el aumento de pasajeros transportados.

Según explicó la institución en una nota de prensa, las mediciones realizadas en cuatro de las cinco estaciones elevadas (Gregorio Urbano Gilbert, Gregorio Luperón, José Francisco Peña Gómez y Hermanas Mirabal) reflejaron ausencia total de filas durante las horas pico.

En la estación Mamá Tingó, única donde se presentaron, el tiempo de espera se redujo de 10 a 6 minutos, pese a un incremento del 23.70 % en el número de usuarios, en comparación con los dos lunes anteriores. En términos globales, este lunes se movilizó un 23.70 % más de pasajeros que en los lunes previos, evidenciando el impacto positivo de la medida (ver tabla anexa).

La institución agregó que, en los próximos días, se prevé una reducción aún mayor en el abordaje y circulación de pasajeros en la referida estación, al aumentar de cuatro trenes dobles a seis acoplados, que comenzarán a operar a partir de mañana.

Finalmente, la OPRET precisó que, al tratarse del primer día de implementación, tanto la configuración del sistema como el comportamiento de los usuarios se encuentran en un proceso natural de adaptación. Asimismo, reiteró que el Metro de Santo Domingo, con sus 31 kilómetros de extensión, es una ciudad en movimiento que transporta diariamente a cientos de miles de personas, y que continuará trabajando para optimizar la capacidad, eficiencia y seguridad del servicio.

