Autopista Duarte: ¡Tierra de nadie!

“Desde hace poco más de un año, por razones de salud de mi esposa he estado casi todo el tiempo fuera del país. Mis interesantes viajes al interior han estado ausentes, y, aquí, entre ustedes y yo, me han hecho mucha falta… Desde hace muchos años ellos han sido un escape que me han permitido afilar mi nivel de introspección para el logro de mayores logros profesionales ante nuestros clientes de consultoría, así como un respiro en los noveles visuales a lo largo del trayecto de ida y vuelta al volante en ruta por el Cibao… En todos los casos, la Autopista Duarte ha sido mi fiel compañera y en casi 60 años puedo tener la certeza de haberla visto crecer en calidad… y, a veces en deterioro… Las experiencias en ella nos han motivado a dedicarle varios capítulos de nuestros ya hoy 359 artículos… Unos, con gran alegría… Otros, con mucha pena y preocupación como ahora es el caso”… Este que así habla es Herminio, mientras su alter ego le observa con cierto dejo de tristeza.

“A qué viene tanta nostalgia, Herminio”, -cuestiona Píndaro-… “¡No es tristeza, Píndaro! –le responde-… ¡Es rabia e impotencia!… Recuerda que esta semana –y puedes ratificarlo, porque estabas conmigo, Píndaro-, nos dispusimos a participar de una esperada reunión con la plana mayor de uno de nuestros más respetados y valorados clientes… Salimos de la capital empezando la mañana y les confieso que hace años no nos enfrentábamos a un reto de preservación de vida y, al mismo tiempo, de tanto riesgo, como lo fue esta desagradable experiencia… No habíamos entrado en plena ruta a Santiago al dejar la Circunvalación Norte y haber pasado el peaje, donde se encontraban unos 12 agentes del tránsito indagando documentos para otorgar infracciones, cuando ya nos estábamos viendo retado por cuatro camiones cuya indecisión –real, o por costumbre al volante-, estaba reflejando que el nivel de tensión se iría acentuando… Hacemos nuestro pago de peaje y, no hacemos más que salir de la caseta, cuando ya visualizamos alrededor de unos 12 agentes de carretera procediendo a detener sin criterio alguno que no fuera el de retrasar el flujo del tránsito, a todos los que circulaban por la vía de la derecha…. Desde luego, los vehículos pesados iban a sus anchas por izquierda y, por tanto, no eran ‘molestados’… Justo metros más adelante, un primer embudo nos obliga a frenar aún el semáforo en verde… Un grupo de camiones se pelean por estacionar en paralelo para desayunar en el comedor luego de la estación de gasolina en ese tramo… Ahí empezamos a bajar por la ruta del Km. 28 detrás de un autobús de Caribe Tour cuya velocidad se acercaba a los 115 kilómetros por hora… Nuestra inquietud como investigador de hechos reales nos motivó a seguirle y documentar hasta dónde llegaba la osadía de este ‘aguerrido’, pero irresponsable, chofer… Pensamos en seguridad y redujimos a los 100 kms por hora, sólo esperando que los muchos pasajeros en ella llegaran con vida a su meta.

“¿Y viste el nuevo peaje a casi inaugurar?” –cuestiona Píndaro-… “Así es… Una muy necesaria estructura que esperamos sea conservada… Pero no hicimos más que cruzarla cuando empezamos a darnos cuenta de que los rieles protectores a ambos lados habían sido reforzados, lo que nos empezó a tranquilizar un poco, pues acabábamos de leer que la prensa local que, desde enero a la fecha, el país vivió unos 15,000 accidentes… La duda por no saber cuántos tuvieron lugar en esa ruta a Santiago, no nos eximía de sentir cierta aprehensión con las sorpresas que nos encontraríamos más adelante… Hasta Bonao, la autopista nos abrumó por su abandono de obras a medio talle… Tractores apagados, basura en el centro de las vías, camiones y autobuses circulando por la izquierda –algunos de ellos en paralelo en tramos de subidas-… Y, lo que más nos impactó: Varios segmentos de la carretera que han sido convertidos en tres vías y asfaltados, sorprendiendo en grande al vehículo que transita por la izquierda… ¡NO HAY, EN NINGUNO DE ESOS TRAMOS, UN AVISO EN COLOR MAMEY QUE ALERTE A LOS CONDUCTORES DE UNA INMINENTE REDUCCIÓN DE VÍA!… El susto provocado por muros frontales justo en medio al terminar la vía me recordaron que todavía en nuestro país se abusa sin control… Debo confesar, que profeso una gran admiración por la suerte que tienen los veganos, porque han conseguido que los ingenieros constructores de sus tramos colindantes sí hayan colocado varios avisos de los referidos, inclusive en la reconstrucción de sus dos puentes… Luego de pasar por este reducido tiempo de tránsito que nos permitió un ligero descanso espiritual al manejar, entramos a la recta entre La Vega y Santiago y, hasta pocos kilómetros antes de la ciudad corazón, el panorama de inseguridad se renovó con creces”.

A nuestro regreso –alrededor de las 2 y media de la tarde-, sólo dos puestos de chequeos de velocidad estaban activos: Debajo de un árbol al lado del arrozal de Bonao, y en el puesto de La Cumbre… Ningún agente circulaba detrás de vehículos que continuamente rompieron el límite de velocidad… Píndaro, que no soporta escuchar más este desastre exclama: “Parece que se necesitaban votos al llenar la Autopista Duarte de gente, materiales y equipos de construcción, pero la percepción de ausencia de fondos para continuar lo iniciado y, lo más importante, completar la seguridad de la misma, ¡la ha convertido en una tierra de nadie!