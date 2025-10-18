Autor de tiroteo de la UASD: «Confío en la justicia, soy una víctima»

Alexander Jiménez Garban, acusado de protagonizar el tiroteo que dejó dos miembros del personal de seguridad heridos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se declaró este sábado como una víctima mientras era trasladado por agentes policiales para conocer la medida de coerción.

“Yo confío en la justicia, yo soy una víctima”, afirmó el joven, al que el Ministerio Público solicita prisión preventiva por tentativa de homicidio.

Orígenes del conflicto

Roberto Tejada Muñoz, director de comunicaciones de la UASD, explicó que el incidente se habría originado tras un conflicto previo con el personal de seguridad.

“El joven es estudiante de Derecho, la noche previa él tuvo una situación con seguridad y le retuvieron los documentos dentro del campus y él regresó el día siguiente a retirar esos documentos. Aparentemente no vino con buena intención porque vino acompañado de otra persona y tenía un arma de fuego en el vehículo”, detalló.

Tejada añadió que, la noche anterior al tiroteo, el estudiante había estado con su vehículo en un área oscura y prohibida dentro de la universidad, lo que motivó la intervención de la seguridad y la retención de sus documentos.

El tiroteo

El hecho ocurrió el jueves, pasadas las 3:00 de la tarde, cuando Jiménez Garban realizó varias detonaciones dentro del recinto académico, hiriendo a dos miembros del personal de seguridad y causando alarma entre los presentes. El presunto tirador fue detenido de inmediato por las autoridades.

