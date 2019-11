Autor libro anónimo describe a Trump como incompetente

Un libro próximo a salir a la venta describe al presidente estadounidense Donald Trump como volátil, incompetente e inadecuado para fungir como comandante en jefe, de acuerdo con extractos de la obra —cuyo autor sólo es identificado como un “funcionario sénior en el gobierno de Trump“— publicados por el diario The Washington Post.

El libro describe declaraciones racistas y misóginas detrás de cámaras por parte de Trump y agrega que él “se traba, insulta, se confunde, se irrita con facilidad y tiene problemas para sintetizar la información“. The Post adquirió una copia del libro, “A Warning“ (“Una advertencia“) y fue el primer medio en comentar su contenido.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, emitió un comunicado momentos después en el que afirma: “el cobarde que escribió este libro no puso su nombre en él debido a que son sólo mentiras“. Agregó que los reporteros deberían “cubrir el libro como lo que es: una obra de ficción“. En el libro, que saldrá a la venta el 19 de noviembre, el autor asegura que funcionarios sénior del gobierno sopesaron el año pasado la idea de renunciar en grupo en una “automasacre de medianoche“, pero al final decidieron que tal acto haría más mal que bien. El lunes, el Departamento de Justicia envió una carta a la editorial del libro y a la agencia literaria del autor, generando dudas sobre si se había violado algún acuerdo de confidencialidad y solicitó cualquier información que pudiera ayudar a revelar la identidad del autor. El editor, Hachette Book Group, respondió que no brindaría más información que identificar al autor como un “actual o exfuncionario sénior“. “A Warning“ fue escrito por el mismo funcionario que escribió un ensayo, publicado el año pasado en The New York Times, en el que afirmaba que muchos empleados del gobierno federal se resisten a los “impulsos desorientados“ de Trump.