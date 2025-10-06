Autoridades cierran a “Andy Bar” en Villa Tapia por presunta presencia de menores

Autoridades cierran a “Andy Bar” en Villa Tapia por presunta presencia de menores

VILLA TAPIA. – Continúan los cierres de lugares de expendios de bebidas alcohólicas que de acuerdo a las autoridades no cumplen con el reglamento oficial, y esta fue clausurado el establecimiento «Andy Bar» en la comunidas El Coco de este municipio.

De acuerdo a una nota enviada a este medio, el cierre del citado establecimiento se llevó a cabo dentro del marco del operativo Garantía de Paz 2.0, desarrollado en la provincia Hermanas Mirabal, y fue presidido por unidades policiales y otras autoridades, bajo el mando del Coronel René Luna Kudhart.

las autoridades clausuraron de manera temporal el establecimiento “Andy Bar”, ubicado en la comunidad El Coco, del municipio Villa Tapia, tras comprobar la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas en el lugar.

En el operativo participó también Sub-comandante departamental

Mayor Reinaldo Baldera, con el apoyo de miembros de la Dirección de Inteligencia (DINTEL), la Unidad de Acción Rápida, Policía Preventiva, miembros del DICRIM y demás organismos de seguridad.

También participaron la Magistrada Ana Verás, de la Fiscalía de Menores, y la Magistrada Cristina Ortiz, del Ministerio Público, quienes reafirmaron su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, garantizando la aplicación de las leyes que prohíben la venta y el consumo de alcohol a menores de edad.

El establecimiento “Andy Bar” fue cerrado temporalmente, mientras el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes y se aplican las sanciones legales establecidas para estos casos.

Este tipo de operativos, ejecutados bajo las directrices del alto mando policial, buscan mantener el orden público, prevenir hechos delictivos y proteger la integridad de la ciudadanía, en especial de los sectores más vulnerables de la sociedad.

