Autoridades del ITSC describen factores que alientan alta formación



Potenciar las habilidades de sus estudiantes, tener profesores de los mejores pagados, así como contar con instalaciones y laboratorios modernos, han sido claves para que los alumnos del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) tengan un nivel de empleabilidad casi del cien por ciento, al punto que son captados por las empresas antes de culminar sus estudios.

Ubicado en la comunidad de San Luis en Santo Domingo Este, actualmente el ITSC cuenta con 5,636 estudiantes e imparte 34 carreras técnicas en 7 áreas e incorporará otras novedosas como la fabricación de semiconductores.

Fundado hace 10 años cuenta con 14 edificaciones en cerca de 40,000 metros cuadrados de construcción en un espacio de 74,000 metros cuadrados, es una institución pública y los estudiantes pagan el equivalente al 1 % del costo de la formación que reciben.

La radiografía de este centro fue ofrecida durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio por su rector J osé Ramón Holguín, junto a los vicerrectores Silvana Gálvez, Académica, Lineed Bruno, de Vinculación, Francis Castro, de Innovación, Desarrollo e Investigación y Herber Castillo, director Administrativo.

Sello distintivo

Holguín sostuvo que el ITSC oferta áreas que no tienen las demás instituciones, como automotriz, electricidad, logística, construcción y otras de alto impacto en la producción nacional y el servicio. Indicó que junto al Instituto Politécnico de Las Américas (ITLA) representan el 83% de la matrícula técnica superior. Dijo que el modelo del ITSC es que el 60% del tiempo los estudiantes están en los laboratorios.

Gálvez detalló que en un sólo año la matricula fue duplicada de 2,500 estudiantes a 5,636. Además que se logró reducir la deserción de un 60% a 8%.

La matricula más alta está en el área de salud con 2,111 estudiantes en enfermería, imágenes médicas, laboratorios dental e higiene dental.

Luego sigue el área de tecnología con 950 en carreras innovadoras como diseño digital y videojuegos y las tradicionales de creación de software, administración de redes y soporte técnico. Continúa hotelería y turismo con 850 estudiantes.

También cuentan con las carreras de artes con diseño de interiores, moda, gráfico, fotografía. Y están incorporando mantenimiento biomédico, tecnificación de riego, mecánica de aviones, fabricación de semiconductores, esta última a iniciar en cuatro meses.

«Estamos formando a los jóvenes para el futuro que ya se necesitan, por eso nuestro nivel de empleabilidad es tan alto», expresó Gálvez.

Recursos e inversión

Las carreras técnicas conllevan un pensum de dos años y cuatro meses con un costo aproximado de RD$375,000. Sin embargo en el ITSC el estudiante solo paga RD$3,000, equivalente al 1%, afirmó Castro.

Mientras que en cuanto a las mejoras del campus, Castillo informó que con una inversión de 100 millones remozaron los 14 edificios que tenían filtraciones y carecían de condiciones óptimas para la docencia. Próximamente habrá otra intervención más amplia por 300 millones.

Holguín dijo que estas inversiones se debe a un incremento de 600 a 1,150 millones que aprobó el presidente de la República, Luis Abinader.

Laboratorios

Todas las carreras cuentan con laboratorios y equipos de última generación y simuladores de cocinas industriales, hoteles y hasta grúas portuarias. “Tenemos 7 simuladores que pueden ejecutar 11 simulaciones diferentes y dar soporte a las demás áreas”, subrayó Castro mientras que Gálvez explicó que los laboratorios simulan lo que los estudiantes encontrarían cuando van a trabajar desde máquinas tradicionales hasta las mas moderna.

Perfil estudiante y docente

Para ingresar al ITSC, los aspirantes deben ser bachiller, sin límite de edad y pasar algunas pruebas. Existe un monitoreo de su rendimiento y cuando baja o está en riesgo de bajar, se le acompañan y motiva para que no abandone, explicó Gálvez.

“Que lo acompañemos no significa que ellos bajen el estándar, le ayudamos a que ellos alcancen el estándar, no los sacamos porque tengan un bajo índice, sí limitamos la cantidad de créditos que puedan llevar”, explicó al apuntar que hay estudiantes que aprenden de forma y tiempo distintos.

El rector Holguín destacó que no excluyen a nadie, sino que ofrecen acompañamiento en un proceso de construcción de oportunidades, al sostener que todo el mundo tiene la capacidad para triunfar.

“Hemos decidido hacer lo que tenemos que hacer para dejar de quejarnos de la falta de calidad del sistema y la mejor manera de responder a eso es no solo mirando sus habilidades, sino desarrollando sus capacidades”, indicó.

Holguín manifestó que las instituciones educativas deben elevar su nivel de eficiencia y que atienda al estudiante como en el individuo que tiene su propia historia y competencia.

En cuanto a los perfiles de los docentes, Holguín señaló que mínimo debe tener maestría aunque Gálvez precisó que hay áreas como producción de eventos que no se consigue con esa formación, por lo que reciben una capacitación especial.

La vicerrectora agregó que los docentes son evaluados cada cuatrimestre, mediante un sistema que involucra su actualización constante y formación en habilidades bandas y en el aprendizaje basado en proyecto.

Al respecto Holguín apuntó que después de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), los docentes del ITSC son los mejores pagados.

“La dignidad del conocimiento del profesor, pasa también por el reconocimiento en términos monetarios, hoy después de la UASD, somo la institución que mejor paga en la República Dominicana”, aseguró el rector del ITSC, al prometer que para el próximo año en algunas áreas pagarían mejor.