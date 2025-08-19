Autoridades dicen deportan a 18,067 haitianos en 16 días

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó ayer que como parte de los trabajos para evitar el trasiego de indocumentados, del primero al 16 de este mes lograron deportar a 18,067 haitianos, en operativos conjunto con la Dirección General de Migración (DGM) y el Ministerio de Defensa.

La funcionaria ofreció la información al término de la reunión número 103 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Sobre el incidente ocurrido en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, donde un ciudadano apuntó con un arma contra agentes policiales, la ministra sostuvo que la uniformada está obligada a respetar los derechos de los ciudadanos, pero también la población debe ejercer una convivencia pacífica y respetuosa de las autoridades. Manifestó que la institución tiene el desafío de seguir trabajando en la prevención, educación y el involucramiento de la ciudadanía con la Policía.

“Lo que vivimos este fin de semana fue algo que nos conmueve bastante, porque quiere decir que todavía hay ciudadanos que no entienden el rol de las autoridades”, precisó Raful. No obstante, agregó que siempre habrá oportunidad de mejora.

Según informe, el prestamista Luis Manuel Brazoban Núñez, de 50 años, falleció durante un incidente con una patrulla.