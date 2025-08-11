Autoridades dominicanas detienen a una empresaria haitiana señalada de actos ilícitos

Autoridades dominicanas detienen a una empresaria haitiana señalada de actos ilícitos

La empresaria haitiana Rosemila Petit-Frére, quien es exalcaldesa de la comuna de Arcahaie, fue detenida por las autoridades de la República Dominicana tras llegar al país en un vuelo procedente de Canadá «con cheques de diferentes montos», informó este lunes la Dirección General de Migración (DGM).

Petit-Frére, contra quien existen denuncias internacionales por su presunta participación en actos ilícitos en Haití, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en la provincia Puerto Plata, norte de la República Dominicana, indicó Migración en un comunicado.

La mujer, a la que se le atribuye la propiedad de la radio haitiana Téle Monopole, fue aprehendida por las autoridades migratorias «para interpelarla sobre informes de inteligencia recibidos que señalaban que traería consigo una alta suma de dinero», agregó la información.

Las autoridades no encontraron dinero en efectivo en el equipaje de la mujer, pero sí «cheques de diferentes montos» por lo que Petit-Frére fue escoltada hasta Santo Domingo, «para continuar con los interrogatorios y coordinar su entrega a las autoridades haitianas», precisó la DGM, que aseguró que a la mujer «se le trata con respeto», al tiempo que garantizó su integridad.

