El presidente de la Republica Luis Abinader, informó que se mantendrá el cierre de la jornada laboral y educativa durante este jueves en la provincias bajo alerta roja como medida preventiva ante los efectos prolongados de la tormenta tropical Melissa.

Actualmente, el país se encuentra bajo alerta roja en 9 provincias, alerta amarilla en 13 y alerta verde en 3, debido a la amenaza de lluvias intensas y posibles inundaciones.

“Con el objetivo de preservar vidas, se mantendrá hasta mañana el cierre laboral y educativo. La población debe permanecer en sus casas”, expresó el director del COE, Juan Manuel Méndez al explicar las disposiciones ante la incidencia del fenómeno.

Precisó que solo se mantendrán en labores los trabajadores de primera linea, como los que ofrecen combustible, alimentos, salud, y transporte.

El organismo exhortó a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informada a través de los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.