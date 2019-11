Autoridades Haití indagan asesinato de dos franceses

Las autoridades en Haití dijeron ayer, lunes, que están investigando el asesinato de dos ciudadanos franceses que visitaban el país caribeño.

El comisionado de policía de Delmas, Marcelin Kether, dijo a la agencia The Associated Press que las dos víctimas fueron baleadas el domingo por la noche poco después de llegar a Haití en su primera vez en el país.

El funcionario agregó que los mataron mientras esperaban afuera de una casa y el conductor abría la puerta.

Kether dijo que el conductor le dijo a la policía que dos hombres aparecieron en una motocicleta y les dispararon a los franceses, pero no se llevaron nada.

El conductor permanece detenido para ser interrogado.

El comisionado agregó que no tenía los nombres de las víctimas y que no sabía por qué estaban en Haití ni el motivo de los asesinatos.

En Francia, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias a los seres queridos de las víctimas en un comunicado enviado a la AP.

Dijo que el gobierno francés está trabajando con las autoridades haitianas para investigar las muertes.