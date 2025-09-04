Autoridades identifican a los fallecidos en accidente de Lisboa

Identificados 8 de los fallecidos en Lisboa- 5 portugueses, dos surcoreanos y un suizo Las autoridades de Portugal concluyeron este jueves la identificación de ocho de los 16 muertos en el accidente este miércoles del funicular de Gloria, en el centro de Lisboa, de los que cinco son portugueses, dos son surcoreanos y uno es suizo.

La Fiscalía del país informó en un comunicado de que siguen los trabajos para identificar al resto de fallecidos y que las autopsias son llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses.

Tras el descarrilamiento del Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), el Ministerio Público ha abierto pesquisas sobre los motivos del suceso, que son dirigidas por su Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) en la región de Lisboa.

El funicular descarriló sobre las 18.00 hora local (17.00 hora GMT) del miércoles, causando 16 muertos y 23 heridos, uno de ellos un menor de tres años. Anteriormente, una responsable de la Protección Civil del Ayuntamiento de la capital anunció las nacionalidades de algunos de los heridos, entre los que hay dos españoles que ya han sido dados de alta, cuatro portugueses, dos alemanes, un coreano, un caboverdiano, un canadiense, un italiano, un francés, un suizo y un marroquí.

Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria conecta la Plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.