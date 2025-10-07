Autoridades investigan dos muertes en un “teteo”

El vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira, informó ayer que el Ministerio Público investiga las circunstancias en las que dos personas fallecieron y tres resultaron heridas, durante un “teteo” o fiesta callejera en el sector de Pueblo Nuevo, Santiago, la madrugada de este lunes.

“Allí perdieron la vida, tras ser atacados a tiros Oscary Manuel Tejada Francisco, de 23 años y Jason Alexander Batista, de 20 años. También resultaron c heridos dos hombres y una mujer, cuyos nombres aún no tenemos precisados. Los atacantes llegaron a este lugar en dos motocicletas y sin mediar palabras, la emprendieron a tiro contra estas personas”, indicó.

Los fallecidos, puntualizó, tenían antecedentes penales. “Ya este caso, tal y como ustedes conocen, fue enviado al Ministerio Público, donde ya está judicializado”, dijo Pesqueira y afirmó que lo mismo sucede con el caso de La Barranquita.

En ese sentido, aseguró que la Policía respeta los procesos judiciales y que, “hemos cumplido con todos los requisitos y así lo vamos a hacer durante todo este proceso”.

Pesqueira ofreció estas declaraciones, tras concluir la reunión 110 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que, aunque encabezada por el presidente Luis Abinader, no contó con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ni del director de la Policía, mayor general Ramón Guzmán Peralta.

La balacera ocurrió en la calle Anacaona, esquina Libertad, donde los vecinos afirmaron que los “teteos” o fiesta callejera son una costumbre.