Autoridades investigan muerte de actriz coreana Jung Chae Yul

La joven artista fue hallada sin vida en su casa. Se desconocen las causas de su fallecimiento

Jung Chae Yul fue una actriz y modelo surcoreana que, a los 26 años, ya tenía una exitosa hoja de vida. En ella se incluía su participación en producciones de alcance internacional como Zombie Detective (2020), emitida por Netflix, de la que fue protagonista y el k-drama: I Have Not Done My Best.

Su agencia confirmó el deceso y aún no han dado detalles de esta triste noticia. Chae Yul se hizo conocida en su país por protagonizar varias cintas y series como ‘Zombie Detective’, ‘Todavía no he dado lo mejor de mí’ y ‘Deep’. A sus 16 años participó en el reality show ‘Devil’s Runway’.

“Tenemos que anunciar noticias muy tristes y desafortunadas. La actriz nos dejó en abril 11. Su funeral se realizará de forma privada de acuerdo con los deseos de su familia, quienes deben estar más tristes que cualquiera. Esperamos que puedan rezar por la fallecida Chae Yul, quien fue muy sincera durante su carrera. Descanse en paz”, escribió la empresa Management S.

Al momento de su muerte, la actriz, de 26 años, participaba en otra producción titulada Wedding Impossible. Una película que tuvo que suspender grabaciones debido a su repentino fallecimiento.

El fallecimiento de Jung Chae Yul provocó una verdadera conmoción en su país, donde era una estrella en ascenso, y muchos de sus seguidores manifestaron su más absoluto asombro, ya que poco tiempo antes había realizado posteos en sus redes sociales.

Las autoridades coreanas informaron que investigan la causa de su fallecimiento.

