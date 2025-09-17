Autoridades ponen en marcha operativo contra presunta estructura de narcos; ocupan discotecas Kodigo VIP y Flow Room

Autoridades ponen en marcha operativo contra presunta estructura de narcos; ocupan discotecas Kodigo VIP y Flow Room

El Ministerio Público pone en marcha, junto a la DNCD, un amplio operativo contra una estructura de narcotráfico y lavado de activos

Arrestan a dos personas y ocupan dos discotecas, casas, apartamentos, una villa, vehículos de alta gama y prendas
 
El Ministerio Público puso en marcha, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), un amplio operativo en el que arrestó a dos personas supuestamente vinculadas a una presunta estructura criminal que se dedicaba al narcotráfico y al lavado de activos.

El operativo llevó al arresto, amparado por órdenes judiciales, de Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo. Las autoridades persiguen a Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo), a quien exhortaron a entregarse.

Un equipo de 21 fiscales de la Fiscalía de Santo Domingo Este, con el apoyo de 150 agentes de la DNCD y efectivos de la Armada, realizaron 15 allanamientos de manera simultánea en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, provincia Peravia, contra miembros de la red a la que en septiembre de 2024 se le ocuparon 20 paquetes de cocaína, en el municipio Villa Mella.

Lo incautado

Durante el operativo se incautaron dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, dos discotecas, vehículos, una embarcación de recreo, un dron, un teléfono satelital, cinco Jet Sky, prendas, documentos, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos, celulares y otras evidencias vinculadas a la investigación.

Las discotecas ocupadas son Kodigo VIP, en Santo Domingo Este, y Flow Room, en el Distrito Nacional.

“El desmantelamiento de esta red, dedicada al delito del tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, ha sido posible gracias a una amplia labor de seguimiento e inteligencia por parte del Ministerio Público y agentes de la DNCD”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Informó que las autoridades amplían el proceso investigativo para arrestar a otros implicados en esta red criminal, mientras que los dos detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas. 

CIERRE DE DISCOTECAS afecta música popular
