Autoridades realizan Mesa de Seguridad Ciudadana y de Género en SPM

San Pedro de Macorís.- El Ministerio de Interior y Policía, la Gobernación Provincial y la Alcaldía del municipio Guayacanes, realizaron los trabajos de la Mesa de Seguridad Ciudadana y de Género, donde trataron varios temas, con el objetivo de garantizar un entorno más seguro y equitativo para todos los habitantes de la provincia.

El encuentro fue encabezado por Jorge González, en representación del viceministro de Seguridad Interior, licenciado Edwin Féliz Brito; Yovanis Baltazar, gobernadora civil de San Pedro de Macorís y Noel Cedeño, alcalde del municipio Guayacanes.

Durante el encuentro se abordaron temas prioritarios relacionados con la seguridad ciudadana, la protección de las mujeres, la mejora de los servicios comunitarios, entre otros.

Además, se presentaron planes de acción que incluyen programas de prevención, fortalecimiento del alumbrado público y coordinación interinstitucional para atender de manera efectiva las necesidades de las comunidades.

También participaron en la actividad otros funcionarios, representantes institucionales, dirigentes comunitarios y personalidades de las fuerzas vivas de la provincia.

Las autoridades participantes reiteraron su compromiso de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en la Mesa, promoviendo políticas de seguridad integrales y sostenibles que contribuyan al bienestar de la población. Asimismo, destacaron la importancia de la participación ciudadana como elemento clave para lograr resultados efectivos y duraderos.

