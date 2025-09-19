Autoridades realizan operativo conjunto en Playa Sosúa para proteger el patrimonio natural

Siete instituciones del Estado dominicano realizaron un operativo focalizado en la franja costera de Playa Sosúa, con el propósito de reforzar la vigilancia ambiental, detener ocupaciones irregulares y garantizar el cumplimiento de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La acción fue ejecutada por el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo (MITUR), la Policía Turística (POLITUR), la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y la Policía Nacional (PN), en una muestra de coordinación interinstitucional ejemplar.

Resultados del operativo:

– Desmantelamiento de cuatro estructuras ilegales, incluyendo casetas, baños privados y almacenes de artículos playeros.

– Recuperación de la franja de los 60 metros de pleamar, conforme a la normativa ambiental vigente.

– Reafirmación del compromiso estatal con la protección de los ecosistemas costeros y la seguridad turística.

El operativo se desarrolló sin incidentes, iniciando a las 6:00 a.m. en las coordenadas 19.759248, -70.516173, bajo estrictos protocolos de legalidad, respeto ciudadano y transparencia.

Mensaje institucional:  

Las entidades actuantes reiteran su firme compromiso con la defensa del patrimonio natural, la seguridad ambiental y el orden público, en consonancia con los principios éticos del servicio estatal. Esta acción conjunta representa un modelo de coordinación efectiva para enfrentar los desafíos ambientales en zonas de alta sensibilidad turística.

Digo