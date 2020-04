AVA Airways implementa el plan 30/12 frente al COVID-19

En las últimas semanas, la propagación del virus COVID-19 ha transformado la vida de las personas en todo el continente americano y el mundo. Los gobiernos han impuesto restricciones sin precedentes al movimiento ciudadano, comenzando con prohibiciones de vuelo que han cerrado los cielos mundiales a todos, excepto por el pequeño número de operaciones de repatriación/rescate autorizadas.

Esta situación ha reducido significativamente la demanda de viajes y ha llevado a los países de la región a prohibir los vuelos internacionales a sus territorios o a restringir la llegada de pasajeros no nacionales. El impacto ha sido considerable para las operaciones y las finanzas de las aerolíneas, fatalidad de la que ha escapado AVA Airways.

Su CEO, Olivier Arrindell, afirma que estas circunstancias han sido aprovechadas por el equipo de la aerolínea “para optimizar nuestros planes, implementar el plan 30/12 de AVA Airways y extraer las oportunidades que tenemos frente a nosotros hoy, tratando de que AVA Airways pueda ayudar a proteger la economía de la República Dominicana y el impacto del coronavirus en ella y en la de los países a los que pronto podremos servir. Personalmente, creo que en situaciones como esta es cuando debemos reforzar nuestro compromiso mutuo y la dedicación a una nueva forma de hacer negocios”.

Frente a informaciones que dan cuenta de que la IATA estima en 314,000 millones de dólares las pérdidas del sector con respecto a sus resultados de 2019 y de que no se puede esperar una recuperación brusca del sector cuando las cosas empiecen a cambiar, el directivo de AVA tiene otra lectura. “El número de pasajeros de las aerolíneas de América Latina y el Caribe en la región fue increíblemente positivo el año pasado, mientras las aerolíneas del mundo tenían serios problemas financieros mucho antes de los causados por el coronavirus”, afirmó Arrindell. “Cuando una empresa paga dividendos del 96% a sus accionistas y no piensa en ninguna forma innovadora de ahorro de costos, termina con los resultados que tiene hoy. Es imposible que obtuvieran miles de millones de dólares en ganancias durante 10 años y hoy, de repente, no tengan dinero”.

Aerolínea designada, la clave

Bajo el lema “Volar sin locura”, AVA Airways trabaja de forma innovadora en el sector. “Nuestro equipo ha estado trabajando desde enero de este año con una hoja de ruta que nos permitiera tener nuestro vuelo inaugural en diciembre de 2020 y, al mismo tiempo, abrir otras bases en la República Dominicana como aerolínea designada del país”, dijo Arrindell.

La mirada de la aerolínea apunta hacia la región de Latinoamérica y el Caribe como oportunidad para el país. “La simple razón por la que creo que la República Dominicana debe mantener la esperanza es que está en condiciones de aprovechar los acuerdos comerciales que tiene vigentes. Sin embargo, necesita una aerolínea designada para que el puente aéreo se mueva nuevamente”.

Para explicar su punto de vista, se refiere a datos aportados por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Según datos públicos de dicha organización, las aerolíneas de América Latina y el Caribe transportaron 24.2 millones de pasajeros en febrero, un 4.5% más, o 1,049,391pasajeros adicionales, respecto al año anterior. El tráfico (RPK) aumentó 2.6% y la capacidad (ASK) aumentó 4.7%, llevando el factor de ocupación a 79%, 1.6 puntos porcentuales menos que en 2019.

Por otro lado, de acuerdo a la ALTA, las aerolíneas latinoamericanas y caribeñas transportaron 5.7 millones de pasajeros internacionales en febrero, de los cuales 3.5 millones se movieron dentro de la región y 2.2 millones fuera de ella.

“Hay oportunidades en el Caribe y América Latina, y si no las vemos podemos terminar como muchos países en Europa: con un resultado económico negativo. Quienes formamos parte de AVA Airways pensamos que se nos abre una gran puerta, a todos en República Dominicana, para acelerar nuestro proyecto para volar lo antes posible”, dijo el CEO de la aerolínea, quien matiza que esa aceleración no puede llegar solo de su esfuerzo.

“Quienes me han conocido en lo que llevamos de año, personas del mundo empresarial, del sector turístico, de los medios, del deporte, saben que tengo una forma innovadora de abordar la economía de la República Dominicana. Tan simple como conectándola a América Latina y el Caribe a través de Santo Domingo, lo que moverá carga y pasajeros. He invitado personalmente a todos a unir esfuerzos para que la República Dominicana y los ciudadanos del país sean los que más se beneficien de él y, a cambio, seguir ganando. Somos #teamdominicanrepublic”, afirmó. “En Ava Airways estamos abiertos y preparados para continuar con nuestros planes de traer desarrollo económico al país y a la región por la vía del transporte aéreo”.