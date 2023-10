Avances en la medicina para la Diabetes ayudan a proteger de otras enfermedades

Según Cleveland Clinic diabetes es una afección que ocurre cuando el nivel de azúcar en la sangre (glucosa) es demasiado alto. Se desarrolla cuando el páncreas no produce suficiente insulina o no produce nada, o cuando el cuerpo no responde adecuadamente a los efectos de la insulina. La diabetes afecta a personas de todas las edades. La mayoría de las formas de diabetes son crónicas (duran toda la vida) y todas se pueden controlar con medicamentos y/o cambios en el estilo de vida.

La glucosa (azúcar) proviene principalmente de los carbohidratos en los alimentos y bebidas. Es la fuente de energía de tu cuerpo. Su sangre transporta glucosa a todas las células de su cuerpo para usarla como energía.

Cuando la glucosa está en el torrente sanguíneo, necesita ayuda, una «llave», para llegar a su destino final. Esta clave es la insulina (una hormona ). Si su páncreas no produce suficiente insulina o su cuerpo no la usa correctamente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo y causa niveles altos de azúcar en la sangre (hiperglucemia) .

Con el tiempo, tener un nivel alto de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud, como enfermedades cardíacas , daño a los nervios y problemas oculares. Alrededor de 537 millones de adultos en todo el mundo tienen diabetes. Los expertos predicen que este número aumentará a 643 millones para 2030 y 783 millones para 2045.



Los síntomas de la diabetes incluyen:

Aumento de la sed ( polidipsia ) y boca seca .

Micción frecuente .

Fatiga.

Visión borrosa .

Pérdida de peso inexplicable .

Entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies.

Llagas o cortes de curación lenta.

Candidiasis vaginal y/o cutánea frecuente.



Los avances médicos

Los medicamentos más recientes sobre diabetes incluyen una píldora que tiene un sistema

independiente a la insulina llamadas inhibidores de la SGLT2 y un medicamento en su mayoría inyectable que actúa como agonista de una hormona llamada GLP1. Estos dos medicamentos han demostrado que no solo son efectivos para mejorar la diabetes, sino también para proteger de enfermedades cardiovasculares y proteger los riñones.

Ricardo Correa Márquez, endocrinólogo de Cleveland Clinic

El porcentaje de éxito en reducción de la A1c de los pacientes es aproximadamente entre 1-1.5 de reducción cuando se dan individual y si se combinan puede llegar hasta una reducción de 2e la A1c. El doctor Ricardo Correa Marquez, médico endocrinólogo de Cleveland Clinic afirma “esto es bastante bueno. La ventaja de estos medicamentos está en sus otros efectos protectores del corazón, del riñón y de la pérdida de peso que ayudan en general a los pacientes y a las complicaciones de diabetes”.

El enfoque está en el desarrollo de medicamentos que aparte de ayudar con el

azúcar puedan ayudar con las demás complicaciones. Ya hay estudios de otros medicamentos con mecanismos similares que ayudan a lograr los objetivos de los pacientes y mejorar la calidad de vida.



Ser diagnosticado con diabetes es un evento que cambia la vida, pero no significa que no pueda vivir una vida feliz y saludable. El control de la diabetes implica atención constante y diligente. Si bien es probable que sea muy abrumador al principio, con el tiempo comprenderá mejor cómo controlar la afección y estar en sintonía con su cuerpo.