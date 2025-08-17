Avanza la transformación del cruce de Pintura: una nueva historia de movilidad urbana

Avanza la transformación del cruce de Pintura: una nueva historia de movilidad urbana

La intervención en el cruce de Pintura, ubicado en la intersección de las avenidas Isabel Aguiar y Prolongación 27 de Febrero, continúa tomando forma y ya exhibe avances significativos que prometen cambiar radicalmente la movilidad en esta zona estratégica de la capital.

Las imágenes aéreas muestran el progreso de la obra, que incluye la construcción de un paso a desnivel o trinchera con carriles definidos, muros tipo New Jersey y losas de hormigón que refuerzan la estructura. Esta transformación urbana, considerada de alta sensibilidad por su impacto en el tránsito diario, busca agilizar el flujo vehicular entre Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y la autopista 6 de Noviembre.

Una obra esperada por años

El presidente Luis Abinader anunció que el proyecto estará listo en octubre de este año, y que permitirá ahorrar hasta una hora de viaje hacia el sur del país.

La intervención forma parte de un plan integral de soluciones viales que incluye mejoras en otras intersecciones clave como el túnel de la Plaza de la Bandera y el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Mientras se realizan los trabajos, el Ministerio de Obras Públicas ha informado sobre cierres temporales de carriles para facilitar el montaje de vigas y otras labores de ingeniería. Se exhorta a los conductores a utilizar rutas alternas y colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad vial.

