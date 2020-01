Avanzada Digital realiza encuentro con su comisión ejecutiva

La Avanzada Digital por el Cambio que, dirige el Proyecto de Luis Abinader realizó este sábado un importante encuentro con representante de su Comisión Ejecutiva, donde formaron comisiones que trabajaran arduamente para apoyar todas las candidaturas municipales en las diferentes demarcaciones del país.

En el encuentro se formalizaron las estrategias e integraron los equipos que trabajaran con miras a las elecciones municipales que se celebraran el próximo 17 de Febrero, siguiendo las instrucciones del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quien ha decidido apoyar todas las candidaturas municipales en las diferentes circunscripciones.

El director Nacional de Avanzada Digital, Luis Michel Dicent, dijo sentirse altamente agradecido del apoyo que ha recibido por las estructuras del PRM en las diferentes demarcaciones y de todos sus compañeros que, sienten comprometidos con el cambio que necesita la República Dominicana.

Terminado el almuerzo de inicio de año, se comenzó una jornada donde se entregaron miles de llaveros con la fotografía de Luis Abinader, Souvenil que la gente de inmediato lo instalaba en el llavero de su vehículo, o de su casa, además muchas mujeres mostraban con gran algarabía y con espíritu de cambio.

Dicent, hizo un llamado a todos los dirigentes a nivel nacional que, aunque estamos en la preferencia del electorado, trabajemos día y noche como si estuviéramos en el último lugar en las encuestas.

“Sabemos que el pueblo tiene una gran esperanza puesta en el Partido Revolucionario Moderno y en la persona de su candidato presidencial Luis Abinader y todo el equipo que trabaja para conquistar el poder, pero no podemos confiar, no podemos perder un minuto de trabajo, no podemos perder un minuto de hablar y conquistar el voto, esta oportunidad de cambio y la del convencimiento de la colectividad llevará este partido a realizar el Gobierno que todos los dominicanos y dominicanas han soñado”, adujo Michel Dicent.

El dirigente político, sostuvo que en los próximos días se estará dando a conocer una campaña dirigida a identificar los 50 mil ciudadanos de diferentes provincias que están dispuestos a votar por la candidatura de Luis Abinader y los candidatos municipales del PRM en todo el territorio nacional.