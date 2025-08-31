Avanzan los trabajos en la carretera ecoturística del área de la Presa de Hatillo

La construcción de la carretera ecoturística que bordea el área de la Presa de Hatillo continúa avanzando a buen ritmo, con miras a convertirse en un eje clave para el desarrollo turístico y económico de la región nordeste.

Esta importante obra busca fomentar la inversión local, nacional e internacional en infraestructuras turísticas como villas, hoteles y centros recreativos, aprovechando el potencial del lago de agua dulce de mayor volumen en la República Dominicana.

Según fuentes oficiales, se estima que la vía podría ser inaugurada a finales de este año o a principios de 2026, lo que ha generado expectativas positivas entre empresarios, autoridades locales y comunidades cercanas.

La construcción de esta vía había sido reclamada por administraciones gubernamentales anteriores, y fue en el último tramo del primer mandato del presidente Luis Abinader cuando finalmente se dio inicio a esta importante infraestructura vial. Su ejecución ha generado grandes expectativas entre los sectores económicos de Sánchez Ramírez y de toda la región nordeste.

Entre las instituciones que gestionaron la ejecución de esta nueva vía terrestre figuran la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez y el Consejo Ecoturístico de la provincia.

El senador y actual presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha desempeñado un rol fundamental en las gestiones ante el presidente de la República para la construcción del bulevar ecoturístico, que inicia en la comunidad de Hatillo y culmina en el poblado de Quitasueño, Cotuí.

De los Santos ha expresado en múltiples ocasiones que, con la construcción del bulevar, el área del lago de Hatillo se posicionará como una de las zonas ecoturísticas más importantes del país, con potencial para atraer inversión tanto nacional como internacional. Este desarrollo impactará positivamente en la economía de Sánchez Ramírez.

La nueva carretera se construye con el financiamiento de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

