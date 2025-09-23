Avanzan preparativos de Feria del Libro 2025

  • Ámbar Frías
Avanzan preparativos de Feria del Libro 2025

Aceleran trabajos de instalacion de carpas y cacetas para la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Guillermo Burgos.


Hace dos días que empezaron los trabajos del montaje de la XVII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo y avanzan a toda marcha en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, que a partir del próximo jueves 25 de noviembre se convertirá en el epicentro de una amplia agenda de actividades culturales y educativas.

Durante un recorrido realizado por redactores de Hoy en el espacio que tradicionalmente ha albergado la feria, se observó un ambiente de intensa actividad en la que los técnicos de instalación de carpas trabajaban sin cesar en la adecuación de los espacios, mientras que brigadistas de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se dedicaban a la limpieza de las aceras y la poda de árboles para garantizar la debida presentación del lugar que recibirá a miles de visitantes durante once días.

El evento tendrá inicio el próximo jueves 25 con un acto inaugural a las siete de la noche, mientras que la apertura al público general será el viernes 26 en horario de nueve de la mañana a nueve de la noche, extendiéndose así hasta el cinco de octubre.

De acuerdo con el director del evento, Joan Ferrer esta décimo séptima edición de la Feria del Libro estará dedicada a la Red de Ferias y Festivales de América Latina con el propósito de abrir las puertas a la literatura y las editoriales dominicanas a espacios internacionales. Asimismo, se homenajeará al historiador dominicano Frank Moya Pons por sus aportes a la historiografía del país.

“Los aportes de Frank Moya Pons a la historiografía dominicana son conocidos por todos, además de poseer una extensa producción bibliográfica que ha contribuido a cimentar su posición como el historiador de referencia de su generación”, explicó.

4 El Pais 23 1p01 1
Aceleran trabajos de instalacion de carpas y cacetas para la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Guillermo Burgos.
4 El Pais 23 1p02
Joan Ferrer, director.
4 El Pais 23 1p03
Brigadistas del MOPC reparan y limpian aceras.
4 El Pais 23 1p04
Los pequeños también tendrán su espacio.
4 El Pais 23 1p05
Cacetas casi listas.
4 El Pais 23 1p06
MOPC poda árboles.

En otro ámbito, este año la feria contará con la participación de 424 sellos editoriales y 21 editoriales internacionales representados a través de más de 100 distribuidoras y librerías, con lo que según Ferrer se elevará sustancialmente el número de editoriales participantes respecto a ediciones anteriores de la Feria del Libro.

Conoce la programación de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025

Respecto a las actividades programadas para desarrollarse a lo largo de la feria, esta cuenta con un programa de más de 600 actividades pensadas para entretener y llenar las expectativas desde el más grande hasta el más pequeño de la casa con propuestas que van desde coloquios, charlas, conferencias y talleres, hasta cuentacuentos, talleres de arte, lecturas dramatizadas, obras teatrales, así como una cartelera artística diaria a partir de las seis de la tarde en el bar del Teatro Nacional.

Con esta amplia oferta editorial y cultural, La Feria internacional del Libro busca reafirmarse como unafiesta de la cultura y uno de los eventos literarios más importantes del país. En el que tanto lectores, escritores, editores y creadores de toda la región se dan cita para nutrir sus mentes y disfrutar del arte.

Ámbar Frías

Ámbar Frías

Publicaciones Relacionadas

Avanzan preparativos de Feria del Libro 2025
Avanzan preparativos de Feria del Libro 2025
23 septiembre, 2025
Conoce la programación de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025
Conoce la programación de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025
22 septiembre, 2025
Todo sobre la Feria del Libro 2025: desde homenaje a Frank Moya Pons hasta obras gratis
Todo sobre la Feria del Libro 2025: desde homenaje a Frank Moya Pons hasta obras gratis
27 agosto, 2025
José R. Lantigua, un referente del buen decir
José R. Lantigua, un referente del buen decir
8 agosto, 2025
Después de la Feria del Libro
Después de la Feria del Libro
14 diciembre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

El tipo de cambio en la República Dominicana

El tipo de cambio en la República Dominicana

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

¿Cómo antes?

¿Cómo antes?

Edición impresa, lunes 22 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 22 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo