Avanzan preparativos de Feria del Libro 2025



Hace dos días que empezaron los trabajos del montaje de la XVII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo y avanzan a toda marcha en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, que a partir del próximo jueves 25 de noviembre se convertirá en el epicentro de una amplia agenda de actividades culturales y educativas.

Durante un recorrido realizado por redactores de Hoy en el espacio que tradicionalmente ha albergado la feria, se observó un ambiente de intensa actividad en la que los técnicos de instalación de carpas trabajaban sin cesar en la adecuación de los espacios, mientras que brigadistas de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se dedicaban a la limpieza de las aceras y la poda de árboles para garantizar la debida presentación del lugar que recibirá a miles de visitantes durante once días.

El evento tendrá inicio el próximo jueves 25 con un acto inaugural a las siete de la noche, mientras que la apertura al público general será el viernes 26 en horario de nueve de la mañana a nueve de la noche, extendiéndose así hasta el cinco de octubre.

De acuerdo con el director del evento, Joan Ferrer esta décimo séptima edición de la Feria del Libro estará dedicada a la Red de Ferias y Festivales de América Latina con el propósito de abrir las puertas a la literatura y las editoriales dominicanas a espacios internacionales. Asimismo, se homenajeará al historiador dominicano Frank Moya Pons por sus aportes a la historiografía del país.

“Los aportes de Frank Moya Pons a la historiografía dominicana son conocidos por todos, además de poseer una extensa producción bibliográfica que ha contribuido a cimentar su posición como el historiador de referencia de su generación”, explicó.

Aceleran trabajos de instalacion de carpas y cacetas para la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Guillermo Burgos. Joan Ferrer, director. Brigadistas del MOPC reparan y limpian aceras. Los pequeños también tendrán su espacio. Cacetas casi listas. MOPC poda árboles.

En otro ámbito, este año la feria contará con la participación de 424 sellos editoriales y 21 editoriales internacionales representados a través de más de 100 distribuidoras y librerías, con lo que según Ferrer se elevará sustancialmente el número de editoriales participantes respecto a ediciones anteriores de la Feria del Libro.

Respecto a las actividades programadas para desarrollarse a lo largo de la feria, esta cuenta con un programa de más de 600 actividades pensadas para entretener y llenar las expectativas desde el más grande hasta el más pequeño de la casa con propuestas que van desde coloquios, charlas, conferencias y talleres, hasta cuentacuentos, talleres de arte, lecturas dramatizadas, obras teatrales, así como una cartelera artística diaria a partir de las seis de la tarde en el bar del Teatro Nacional.

Con esta amplia oferta editorial y cultural, La Feria internacional del Libro busca reafirmarse como unafiesta de la cultura y uno de los eventos literarios más importantes del país. En el que tanto lectores, escritores, editores y creadores de toda la región se dan cita para nutrir sus mentes y disfrutar del arte.