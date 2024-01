Avenida Duarte, el  caos se mudó más arriba

Decenas de casetas de madera techada de zinc o con pedazos de lonas, el ruido de los buhoneros con alto parlantes promocionando sus mercancías, la gente haciendo zigzag para poder transitar y el olor a comida rápida ofrecen una descripción cuasi exacta de la Duarte en el tramo comprendido entre la avenida 27 de Febrero hasta la Manuela Díez.

Por aquí no se puede caminar a ciertas horas del día, mira que la caseta ocupa parte de la acera y de la calle. Esto es un caos mayúsculo», explica Talía Mora, residente en el sector de Villa María.

La parte donde el desorden es mayor en la referida arteria comercial abarca la avenida 27 de Febrero, Concepción Bona, Baltazara de los Reyes y Manuela Diez.

En el recorrido realizado por Hoy Digital este martes, también se pudo contactar que la mayoría de los buhoneros que se han instalado en ese tramo son haitianos.

«En esta parte, casi un 90 por ciento de los buhoneros son haitianos, son ellos los que construyen las casetas feas, son ellos los que se ponen en el medio y ocasionan el caos», asegura el buhonero Salvador Taveras, quien tiene una caseta de unos 6 metros de longitud.

Taveras explica que las autoridades de la Alcaldía del Distrito Nacional han hablado con ellos y que tienen un proyecto para reubicarlos. Sostiene que están de acuerdo siempre y cuando no tengan que pagar mucho dinero de impuesto.

«De la París hacia arriba no se puede caminar, eso es una ratonera, por ahí no hay quien pase, ocupan las aceras y la calle», asegura un joven que solo se identificó como José.

Qué establece la ley sobre el comercio en espacio público?

En RD existen dos instituciones que tienen que ver con la administración de los espacios públicos en el territorio: los ayuntamientos, apoyados en la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los municipios y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, amparado en la Ley No. 64-00.

La ordenanza No.09-2012, del Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene por objetivo regular y organizar el uso de las vías y los espacios públicos para actividades de comercio informal en la capital.

La referida normativa plantea en su artículo 2: «El comercio en las vías y espacios públicos deberá desarrollarse con el debido respeto a las leyes vigentes, los derechos de terceros y en general de la sociedad, por lo que esta ordenanza protege en especial: la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, la integridad física de las personas, la integridad del espacio público y los bienes privados, el desarrollo urbano y la salubridad».

No pagan impuestos

Hoy Digital preguntó a varios de los vendedores informales sobre el pago de arbitrios a la alcaldía y los de la Duarte dijeron que no pagan impuestos, mientras que los de la avenida París dijeron que les informaron que deberán pagar cuando el proyecto esté totalmente concluido.

Transeúntes consultados, aseguraron que algunos de los vendedores informales que estaban en la París, se mudaron a la Duarte y a la José Martí para no tener que pagar impuestos a la alcaldía, después del remozamiento de esa arteria.

Un nuevo proyecto

El tramo de la Duarte comprendido entre la avenida Paris y La Caraca (en el Parque Enriquillo) fue recientemente remozado y la alcaldía logró organizarlos y entregó unas coloridas casetas, sin embargo, dos de los dueños de grandes tiendas acusaron a la alcaldía de haberlos engañado.

«Eso no está funcionando como la alcaldía nos dijo, a nosotros nos engañaron, ellos nos dijeron que con la inauguración de ese proyecto, no iba haber mercancías en las aceras; frente a nuestras tiendas, sin embargo, esas nuevos locker solo funcionan como almacén, ellos siguen llenando nuestros frentes de los productos que venden», explica un propietario de una tienda, quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias.

