‘Aventura’ es un grupo estadounidense de bachata que fue fundado en 1993 por Anthony ‘Romeo’ Santos, Lenny Santos, Max Agende Santos y Henry Santos.

Es conocido como uno de los conjuntos latinos más influyentes de la historia.

Sus contribuciones fueron cruciales en la evolución del género y en el desarrollo del sonido moderno de la bachata.

El grupo, que fue pionero en fusionar elementos tradicionales de la bachata con estilos contemporáneos, lanzó cinco álbumes de estudio en una década.

Entre sus mayores éxitos se encuentran canciones como ‘Cuando Volverás’, ‘Obsesión’, ‘Un Beso’, ‘Mi Corazoncito’, ‘Los Infieles’, ‘El Perdedor’, ‘Por Un Segundo’ y ‘Dile Al Amor’.

Estas canciones lograron gran popularidad y contribuyeron significativamente a la expansión global del grupo.

En 2002, el sencillo ‘Obsesión’ alcanzó el puesto número uno en Italia durante seis semanas consecutivas y permaneció en el Top 10 durante más de 90 días consecutivos en Hispanoamérica, España y América. Este éxito demostró la capacidad del grupo para trascender fronteras y conquistar audiencias internacionales.

‘Aventura’ también ha destacado por sus presentaciones en vivo, logrando llenar arenas como el Madison Square Garden. Han sido nominados a varios premios, incluidos los American Music Awards, los Latin Grammy Awards, los Billboard Latin Music Awards y el Premio Lo Nuestro.

El impacto y reconocimiento de la agrupación como innovadores en la música bachata los ha convertido en un referente cultural. Frecuentemente, se refieren a sí mismos como ‘K.O.B.’ o ‘Los Reyes de la Bachata’, un título que refleja su influencia y legado en la música latina.

Sobre la gira «Cerrando ciclos»

Aventura

Romeo Santos señaló que la gira ‘Cerrando Ciclos’ es una cuenta pendiente con todos de los que conforman ‘Aventura’, invitando a sus fans a que lo acompañen a vivir esta experiencia.

“Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada dónde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a tener que ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras faceta”, indicó en un comunicado de prensa que publicó en sus redes sociales.

De esta manera, ‘Cerrando ciclos’ representa no solo una celebración de los éxitos musicales de su extenso repertorio, sino también una forma de mirar hacia el futuro de la agrupación, que siempre ha buscado hacer historia en cada presentación donde ha girado alrededor del planeta, con llenos históricos en cada escenario que les toca deleitar a los amantes de la bachata.

Para este show se espera lo mejor del repertorio de ‘Aventura’, como ‘Por un segundo’, ‘Los infieles’, ‘Dile al amor’, ‘La boda’, ‘El desprecio’, ‘Mi niña cambió’, entre muchos otros.

Concierto en RD

El grupo Aventura

El grupo Aventura tendrá cuatro presentaciones en República Dominicana los días 27, 28 y 29 de diciembre en el Estadio Olímpico. Y su cuarto el 5 de enero del 2025.

La cuarta función promete nuevamente un lleno total, reafirmando el legado de Aventura y el impacto de su música en el corazón de sus seguidores.

Fanáticos de todas las edades han mostrado su devoción por la agrupación, considerada una de las más importantes en la historia de la bachata.

