La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que los circuitos El Brisal No. 3 y 4 se encuentran en condición de avería desde la mañana de este miércoles 1 de octubre, debido a daños registrados en cables URD, lo que ha ocasionado la interrupción prolongada del servicio eléctrico en distintas zonas de Santo Domingo Este.

La empresa distribuidora señala que entre los sectores afectados se encuentran Alpes IV, Acasia II, Residencial Valentina, Ciudad Azul, Villa Jalisa, Las Callenas, Amalia, Brisa Oriental VIII, Pradera del Este, Prado Oriental, Villa San Isidro, Barrio Nuevo, Farallones, Frailes II, Frailes III, Marbella III, San Bartolo de Los Frailes, entre otros.

Edeeste indicó que sus técnicos trabajan intensamente en las labores de corrección de la falla en los circuitos EBRI 3 y EBRI 4 para restablecer el servicio en las zonas residenciales perjudicadas en el menor tiempo posible.

«Edeeste agradece la paciencia y comprensión de sus clientes ante esta situación e invita a dar seguimiento a los avances de los trabajos a través de las redes sociales oficiales de la empresa, donde se estarán ofreciendo actualizaciones de forma permanente», manifestó la institución.

