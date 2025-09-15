Aviones combate EEUU en Puerto Rico tensa más zona

Al menos cinco aviones de combate F-35 de la Marina de Estados Unidos arribaron a la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba, en el noreste de Puerto Rico, alimentando la tensión en el Caribe. Asimismo, una aeronave Boeing C-5 de las Fuerzas Armadas estadounidenses se divisó en esa misma base, según reportaron medios locales.

Estos aviones se suman al despliegue estadounidense de ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Una acción que el Gobierno de Venezuela considera como un intento de propiciar un “cambio de régimen” en el país suramericano.

Vuelos de inteligencia

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que Estados Unidos realiza vuelos de “inteligencia” contra el país suramericano, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un “plan de amenaza militar y de intervención” para “desplazar al presidente Nicolás Maduro».

El Ejecutivo de Venezuela aseguró el sábado que un “destructor» estadounidense “desplegó dieciocho efectivos con armas largas” y ocupó el viernes la embarcación, donde iban “nueve humildes pescadores” que se encontraban en la “Zona Económica Exclusiva venezolana».

En este contexto, Venezuela ordenó la movilización de buques, el alistamiento de millones de milicianos y un “refuerzo especial” de la presencia militar en cinco regiones costeras del país.

Al recibir esta semana al secretario de Guerra EU, Pete Hegseth, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, afirmó que su Gobierno “está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico” y calificó a Maduro, como “líder del cartel en Venezuela». Y Maduro exhortó a González a liderar personalmente una posible “invasión” contra su país.