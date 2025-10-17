¡Aviso! Banco Central informa que Pagos al Instante no estarán disponibles este sábado

El Banco Central (BCRD) informó que este sábado 18 de octubre del 2025 el servicio de Pagos al Instante BCRD no estará disponible entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la noche de ese día.

En un aviso público, el BCRD indicó que la Corporación SWIFT, con casa matriz ubicada en Bruselas, Reino de Bélgica, y responsable de proveer servicios de comunicación financiera a entidades de todo el mundo incluyendo la operación del flujo de los pagos en el país, estará realizando su habitual ejercicio mundial de continuidad de negocio en su plataforma ese día.

“Pedimos disculpas a los usuarios del servicio de Pagos al Instante BCRD por los inconvenientes que esta situación pudiera causar y apelamos a su comprensión, ya que estos ejercicios contribuyen a garantizar la calidad del servicio de mensajería de pagos provisto por la Corporación SWIFT.

Este servicio está diseñado sobre el Sistema LBTR del BCRD, que facilita el tiempo real entre los bancos.

Estas operaciones se efectúan con un tiempo máximo de ocho (8) minutos para la acreditación final, desde el momento en que es tramitada la instrucción de pago.