Nueva York. Avispones originario de Asia y Europa se han visto en los alrededores de Staten Island, son muy grandes (1 pulgada), meten miedo, aunque no son venenosos.

En dicho condado residen decenas de miles de dominicanos, pero hasta la fecha no se han reportado agresiones de parte del insecto contra humano.

De color rojo y amarillo, de aspecto aterrador, comúnmente conocidos como “avispones europeos” dan picadas dolorosas, el doble de una abeja, con sus aguijones lisos y pueden picar varias veces a la vez.

A menos que una persona sea alérgica a las picaduras de abejas y avispas o haya recibido varias, las picaduras de “avispón europeo” deberían desaparecer por sí solas en una o varias horas sin complicaciones. Si aparecen reacciones adversas hay que buscar atención médica de inmediato.

En la etapa adulta se alimenta de néctar y fruta; sin embargo, cuando llega la etapa de criar y de alimentar a las larvas, se transforman en implacables depredadores carnívoros, que pueden matar hasta 50 abejas en un sólo día, y cuando han acabado con las abejas obreras, entran en la colmena para terminar con la miel.

Nick Rozak, director ejecutivo de Green Stinger Beekeeping Services y presidente del capítulo de Staten Island del New York Bee Club, dice que no le sorprende oír hablar de estos insectos; “en realidad, no es muy común, pero ha estado en el área triestatal durante más de 200 años”.

“Si ves un nido en su casa, entonces debes llamar a un exterminador para que lo elimine porque se volverán agresivos si están defendiendo su nido”, precisó.

