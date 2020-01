“Ay Dios que cosa, nada más por la madre ser irresponsable”: padre de niña asesinada en Santiago

El padre de la niña Yanesy Rodríguez, quien fue sepultada ayer en el cementerio de Las Charcas, responsabilizó a la madre por su suerte, mientras lloraba desconsoladamente en frente del ataúd de la pequeña.

“Ay Dios que cosa, nada más por la madre ser irresponsable”, expresaba entre llanto y lágrimas el progenitor de la menor, Ramón Antonio Pérez Espinal, quien abrazaba el ataúd con el cuerpo de su hija en el camposanto.

Según versiones de los moradores de la zona la madre envió a la pequeña sola a un colmado en hora de la noche el pasada sábado y nunca regresó a su vivienda.

Los residente del sector no salen del asombro por la forma en que sucedió el crimen. “Aquí no se ha podido dormir ni come uno bien”, dijo un vecino de la menor.

Por el crimen fueron detenidos un adolescente de 16 años, quien se presume es familiar de la niña, y un hombre de 31 años identificado con Franklin Fernández Cruz (El Guili).

Fernández Cruz ofreció detalles el caso, al ser abordado por periodistas momento en que era trasladado por las autoridades.

Mientras que la madre de la infante Yanesys Rodríguez, fue apresada otra vez anoche luego del sepelio de su hija.

A continuación el video: