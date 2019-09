¡Ay mamá la tierra tembló! Datos nuevos y testimonios sobre el temblor de tierra anoche

Más de un capitaleño se asustó anoche cuando, siendo las 11:23, la tierra tembló. Lo mismo sucedió en el territorio estadounidense, varias personas se despertaron asustadas debido a que el sismo ocurrió mientras muchos dormían.

Yahaida Zavala, una residente de San Juan, Puerto Rico, lugar donde tuvo epicentro el temblor de tierra, estaba dormida cuando sintió que su edificio se movía alrededor de las 11:23 horas del lunes. “Arranqué para el cuarto de mi hijo“, dijo. “Estaba sentado, como paralizado“. Corrieron escaleras abajo y se quedaron afuera del edificio con un pequeño grupo de personas a la espera de las réplicas.

De inmediato, el Servicio Geológico de Estados Unidos, calculó su magnitud en 6.3 y ubicó el epicentro en Puerto Rico, a 85.7 kilómetros de Aguadilla, en el océano Atlántico.

No obstante, minutos después, el Instituto Sismológico de la UASD aseguró que el temblor de tierra obedeció a la ocurrencia de un sismo de magnitud 5.9.

La tierra siguió temblando. Pero, no se quedó ahí, además del primer sismo, hubo varias réplicas más. En menos de una hora se registraron tres réplicas, de magnitudes 4,7 y 4,6, todas en la misma región y a la misma profundidad.

Ambos movimientos telúrgicos, además de sentirse en República Dominicana y Puerto Rico, se sintieron también en Bahamas, Islas Vírgenes, Dominica, Haití, Monserrat y Barbados.

Hasta el momento, no han trascendido víctimas mortales, ni daños materiales y no había riesgo de tsunami, dijo Kiara Hernández, vocera de la Agencia de Manejo de Emergencias de Puerto Rico, a The Associated Press.