Azul Guaita: «Fui abusada desde los 3 hasta los 12 años¨

La actriz Azul Guaita, quien da vida a Mia Colucci en la nueva serie de Netflix, Rebelde, dio a conocer que fue víctima de abuso sexual desde pequeña por parte de un familiar.

«Fui abusada desde que tenía como tres años, hasta como los 12… Quiero compartirlo porque sé qué hay muchas personas que pasaron por eso y quiero sacar algo bueno de eso¨, dijo.

La joven expresó que fue difícil entender lo que estaba sucediendo; por ello, lo había mantenido en secreto.

Azul Guaita

«Hasta que entendí lo que me pasó fue que pude compartirlo, primero con amigas y ahora con todo el mundo», detalló.

Guaita entiende que «Al compartirlo muchas amigas se sintieron identificadas y me dijeron: ‘gracias por contármelo, ‘porque yo no tuve el coraje de decírselo a nadie y gracias a ti siento me siento identificada y sé que no estoy sola, y que esto me puede hacer más fuerte'».

«Me sentía muy culpable por nunca decirlo, por nunca hacer nada al respecto; sentí que era mi culpa porque me dejé, pero estaba chiquita, no sabía que estaba pasando. Me decían ‘vamos a jugar a las escondidas’, [pero] no estábamos jugando a las escondidas», contó.

Azul Guaita (Fuente externa)

Azul Guaita calificó de injusto que hoy día a las víctimas de abuso sexual, sean juzgadas por la sociedad.

«Mucha gente nos hace menos por no decir algo antes, y yo no lo he querido llevar al tema legal por el hecho de que si pasó hace un chingo ya no cuenta, que no tienes pruebas y, además, no quiero verlo [a mi agresor], eso es algo que no puedo hacer», concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el podcast Soy todo lo que soy.