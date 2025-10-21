Azulejos eliminan a Seattle y pasan aSerie Mundial; Vladi Jr., electo JMV

TORONTO (AP) — George Springer puso a Toronto por delante con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y los Azulejos avanzaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1993 al vencer 4-3 a los Marineros de Seattle en el séptimo y decisivo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes por la noche. Vladimir Guerrero Jr. y los Azulejos recibirán a Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego el viernes por la noche cuando la Serie Mundial llegue a Canadá por tercera vez. Los Dodgers, campeones defensores, barrieron a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“El trabajo no está terminado. Nos quedan cuatro más”, dijo Guerrero, el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Cal Raleigh y el dominicano Julio Rodríguez conectaron cada uno un jonrón solitario para los Marineros en el pri[1]mer séptimo juego de la franquicia, pero los desconsolados Marineros desperdiciaron una ventaja de 3-1 en la séptima y se quedaron a ocho outs de su primera aparición en la Serie Mundial. Seattle sigue siendo el único equipo de las Grandes Ligas sin un banderín.

Addison Barger recibió una base por bolas para comenzar la séptima entrada, Isiah Kiner-Falefa conectó un sencillo con cuenta de 0-2 y el derecho de Seattle Bryan