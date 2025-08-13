Bachatero Dalvin La Melodía emerge con fuerza en el medio artístico

El joven Dalvin Antonio Núñez Vargas (Dalvin La Melodía) de 22 años de edad es un conocido joven compositor dominicano con inquietudes artísticas que viene de un barrio de la capital. Nacido el 7 de junio del año 2003,

En la actualidad mantiene un tema musical en la radio nacional y en las redes sociales que se ha convertido en un suceso musical se trata del tema «Chiquilla Bonita», en las redes tienes millones de visitas (views).

Este nuevo talento de la bachata es considerado como el nuevo fenómeno de la bachata debido a su rápido ascenso a través de las redes sociales y distintas plataformas de transmisión, donde ha demostrado su talento.

El Chaval de la Bachata desde que se enteró del talento de este joven decidió apoyarlo en todas sus dimensiones.

A principios del año 2024 conoció al guitarrista, arreglista y productor dominicano Michael Quevedo, mejor conocido como Mickey Touch. Junto a su equipo de trabajo le dieron un giro profesional a la carrera musical del artista, iniciando la grabación de sus primeras canciones.

Las canciones que este joven talento ha grabado son: «Pensando en ella», un homenaje al bachatero fallecido Yoskar Sarante, «Por ti», su primer sencillo inédito y de su autoría, «Mi Reina», letra de él mismo que se convirtió en su primer gran éxito.

Dalvin La Melodía ha sido influenciado al género bachata por los conocidos artistas El Chaval de la Bachata, Jay Wheeler y R&B, destacándose con un estilo original que combina tradición y modernidad.