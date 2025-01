El cantante puertorriqueño Bad Bunny, conocido por romper moldes en la industria musical, sorprendió a su audiencia al asumir un rol completamente diferente: el de copresentador de un noticiero.

El artista participó en NotiCentro al Amanecer, uno de los programas de noticias más vistos en Puerto Rico, que le permitió demostrar su versatilidad y aprovechó la oportunidad para destacar temas de interés social.

Aparición inesperada y tono formal

Vestido con un traje verde claro, camisa blanca y corbata marrón, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, inició el programa leyendo noticias, tal como lo haría un conductor profesional.

Entre los temas que presentó se incluyeron el reporte del clima y un incidente en el que una mujer atacó a una mesera en un restaurante local.

El cantante también se tomó un momento para interactuar con el equipo del programa, quienes lo acompañaron durante su incursión en el periodismo televisivo.

Incluso, en una pausa relajada, Bad Bunny degustó “Pitorro de Coco”, un ron típico puertorriqueño que comparte nombre con una de las canciones de su más reciente álbum.

Reflexión sobre Puerto Rico y su nuevo cortometraje

Luego de concluir su participación como conductor, Bad Bunny fue entrevistado por el equipo del noticiero y aprovechó para conversar sobre su nuevo cortometraje Debí Tirar Más Fotos, un proyecto que acompaña su último disco y que ha abordado varios temas sensibles en la actualidad de la isla.

“Tuve que aprender mucho mientras trabajaba en este proyecto. Me di cuenta de que no sabía tanto sobre la historia de mi país como pensaba. Eso despertó en mí un hambre de aprendizaje y educación, porque al final del día soy como cualquier otro puertorriqueño que creció en escuelas públicas”, expresó el artista.

Bad Bunny enfatizó que su intención con este trabajo es sembrar una semilla de curiosidad y conocimiento en todas las generaciones.

“Quería que este disco inspirara a niños, adolescentes y adultos mayores a interesarse por la historia de Puerto Rico, tal como me sucedió a mí en los últimos meses”, añadió.

El detrás de escena de su carrera

Vestido con traje verde claro, camisa blanca y corbata marrón, Bad Bunny asumió el papel de conductor y presenta temas como el clima y un incidente local – crédito montaje Infobae creado con www.kittl.com



En otra sección del noticiero, Bad Bunny también reveló detalles sobre su proceso creativo y su involucramiento en cada aspecto de su carrera.

Aunque reconoció contar con un equipo sólido, aseguró estar completamente comprometido con la conceptualización y ejecución de sus proyectos, desde lo visual hasta las estrategias de mercadeo.

¿Cuánto Tiene Que Ver Benito Con Las Ideas Creativas De Sus Proyectos El Artista Le Reveló A Yizette Cifredo Que Le Apasiona El Tema Del Mercadeo, Y Esto Lo Lleva A Involucrarse Activamente En Cada Detalle De Todo

“A mí me apasiona el mercadeo, no solo dentro de mi carrera, sino en general. Siempre estoy analizando cómo se manejan las cosas y me gusta estar al mando de todos los aspectos de mis proyectos”.

Sobre ideas concretas, mencionó que muchas surgen de manera improvisada, aunque algunos conceptos provienen de su equipo, enfatizó la importancia de trabajar en conjunto y abrazar las propuestas que se alinean con su visión artística.

Un mensaje para las nuevas generaciones

En un tono más reflexivo, el cantante reflexionó sobre su propósito de inspirar a los jóvenes a combinar el entretenimiento con el aprendizaje.

“Siempre he creído que se puede ser joven, bailar, disfrutar la vida y a la vez estudiar y tener un propósito. Eso es lo que intento transmitir con mi música y mis proyectos”.

Bad Bunny también atribuyó su amor por Puerto Rico a las enseñanzas de su familia: “Crecí en un hogar donde me inculcaron valores como el amor al prójimo y el respeto a los demás. Eso es algo que llevo conmigo y trato de reflejar en todo lo que hago”.

La reacción del público y los medios

La aparición del cantante en el noticiero fue ampliamente comentada en redes sociales, en las que sus seguidores destacaron su capacidad para sorprender y explorar nuevos ámbitos.

Algunos incluso bromearon sobre su versatilidad, señalando que “solo le falta viajar al espacio”, por lo que ante la idea, Bad Bunny respondió con humor, descartando la posibilidad de aceptar invitaciones para viajar en cohetes.

“Me han hecho invitaciones para ir al espacio y no, no hay forma. He dicho que no se debe hacer, no hay forma que yo me monte en un cohete para ir al espacio”.

Lee más: Bad Bunny