Bad Bunny estrena nuevo tema titulado “Un preview”

Bad Bunny regresó después de una prolongada ausencia y lanzó la canción Un Preview, la cual en menos de 12 horas ya ha alcanzado cerca de tres millones de visualizaciones en YouTube y está en el cuarto puesto de las tendencias musicales.

Este nuevo sencillo del cantante puertorriqueño tiene un significado especial, y a través de su canal de Whatsapp, Bad Bunny compartió con sus fanáticos algunos de los significados detrás de este lanzamiento.

Pasaron más de cuatro meses desde el lanzamiento de la última canción de Bad Bunny, Where She Goes, la cual fue publicada el 18 de mayo de 2023. Ahora, el artista puertorriqueño vuelve con Un Preview, una canción que presenta sonidos y un dembow muy característicos del estilo de Conejo Malo, como también se le conoce, y con el que espera marcar el trayecto de lo que será su nueva apuesta musical para el siguiente año.

Hace un par de días, Bad Bunny inauguró su canal de Whatsapp, a través del cual ha compartido diversos momentos con sus seguidores. En este canal ha mostrado desde sus visitas al dentista hasta sus momentos disfrutando de hamburguesas, y fue precisamente a través de este medio que anunció la noticia de que lanzaría una nueva canción antes de que finalizara el mes de septiembre.

Como había prometido, Benito Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, lanzó Un Preview. Además, a través de su canal de WhatsApp, explicó algunos detalles y el significado detrás de este nuevo tema musical. Según el boricua, esta podría ser la última canción que lanzará en 2023, esto debido a que en 2024 presentará una nueva propuesta musical. Afirmó que el nombre es precisamente porque es una pequeña muestra de lo que se viene a futuro.

Bad Bunny

“Faltan dos minutos so’ les voy a explicar rápido… posiblemente este sea el último tema de mi parte este año 🙂 y se llama “UN PREVIEW” porque es un pequeño adelanto de lo que viene para el próximo año”, aseguró Bad Bunny.

Bad Bunny, quien suele alejarse de las redes sociales por prolongados tiempos, ha estado muy activo en su canal de WhatsApp en donde ya tiene más de 12 millones de seguidores. Allí dio a conocer la noticia del lanzamiento de su nuevo tema musical. “Bueno, se acuerdan que les iba decir algo? pueeee… no se si esto les cause alegría o que... pero voy a sacar una canción más este año 🙂 y saldrá antes que acabe septiembre”, afirmó hace apenas unos días.

Como era de esperarse, la canción ha sido un rotundo éxito en términos de cifras, y sus fanáticos no han podido ocultar su emoción al escuchar su nuevo trabajo musical. Sin embargo, las opiniones se han dividido, ya que algunas personas lo critican argumentando que su nueva canción suena muy similar a muchos de los temas que ha lanzado anteriormente.

“Se puede autodenunciar por plagio a sí mismo”

“Cómo cuando le dices a tu compañero que no copie exactamente lo mismo y solo le cambia dos palabras en las tareas 🤣”

“Ya todo lo de él suena igual”

“El tema siento que es poco original, es cierto que el álbum es goooood, pero siento que está repitiendo la misma fórmula porque sabe que es lo que funciona y es consciente que solo por salir su nombre genera millones sea bueno o malo”

“Me encantaaaaaaa ❤️😍”

“Tremendo temazo, Bad Bunny no falla”

El último álbum que publicó Bad Bunny fue Un verano sin ti en mayo de 2022, el cual fue considerado un éxito rotundo debido a canciones como Moscow Mule, Me porto bonito (Ft. Chencho Corleone), Tití me preguntó, Ojitos Lindos (Ft, Bomba Estéreo), entre otras. Así mismo este disco obtuvo premios en los American Music Awards, Billboard, Grammy, entre otros.

Lee más: Bad Bunny dice destronará luchador en histórico combate en Puerto Rico