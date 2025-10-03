La Casa Blanca dice que por ahora no hay planes de redadas en el Super Bowl con Bad Bunny 

Washington. La Casa Blanca declaró este viernes que por ahora no tiene planes de organizar redadas migratorias aprovechando el Super Bowl del próximo febrero, donde Bad Bunny protagonizará el espectáculo de medio tiempo.  

“Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento”, respondió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada en una rueda de prensa.  

Leavitt agregó, no obstante, que la Administración de Donald Trump “siempre va a arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales cuando los encontremos».  

La elección del astro puertorriqueño como cabeza del espectáculo de medio tiempo de la final de la NFL, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara (California), ha generado indignación entre muchos seguidores de Trump.  

Bad Bunny durante su ‘Residencia’ en Puerto Rico. (Gladys Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

La portavoz no quiso opinar al respecto- “Sé que hay muchos en esta sala que están muy ansiosos por escuchar la respuesta del presidente (Trump) sobre Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo, así que no me adelantaré a él”, declaró.

El pasado miércoles, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, sugirió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desplegará a sus agentes en los alrededores del estadio del Super Bowl porque “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente».  

“Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido”, agregó sobre Bad Bunny.  

El puertorriqueño ha sido crítico con las políticas migratorias de Trump, ha utilizado su música para enviar mensajes de defensa de la comunidad latina y respaldó en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses a la candidata demócrata, Kamala Harris.  

Bad Bunny excluyó además a Estados Unidos de su última gira mundial, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, para evitar redadas migratorias en sus conciertos.  

Con su actuación, Bad Bunny marcará un hito en la historia de este evento al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario en un espectáculo del Super Bowl.

