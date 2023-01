No baja la marea de la polémica con Bad Bunny y el celular que lanzó por los aires en República Dominicana. Días después de que se viralizara el video, en el que se ve a Benito Antonio Martínez Ocasio quitarle el teléfono móvil a una seguidora que se le acercó para tomarse una foto con él, invadiendo su espacio personal, como argumentó después el boricua, han surgido teorías de que este podría ser acusado, entre otras cosas, por violencia de género.

Esa fue uno de los posibles escenarios que expuso el famoso abogado dominicano Félix Portes en entrevista con Telemundo Internacional, en el que explicó qué otras implicaciones legales podría afrontar el conejo malo, tanto en lo civil como en lo penal.

Por violar “privacidad”, por irrespeto, no puede destruir propiedad privada. Por ejemplo: Alguien te insulta en la vía, te paras y le rompes cristales? Obviamente que no… La respuesta/reacción errada a un irrespeto puede quitarte la razón.

En el escenario de lo penal, el abogado expuso que “con relación al aspecto penal (…) hay dos tipos de violencias, físicas y psíquicas. Si un psicólogo forense evalúa esta dama y determina que sufrió una violencia psicológica, mental, entonces, podría esto enmarcarse en violencia de género, entonces si ella decide perseguir la acción penal y resulta que con las acciones ella resultó afectada psicológicamente, él podría ser perseguido con el acto tipificado como violencia de género”.

Y es que para el abogado Portes, las acciones de Benito fueron desproporcionadas pues: “Una acción mala no puede ser justificada con otra peor acción”, a lo que añadió: “ella era inofensiva, no era ningún tipo de riesgo ni para su vida ni para su integridad. Eso fue una acción desproporcional”.

Me han preguntado mi opinión sobre el video. Pienso que es una conducta abusiva, cobarde, misógina, a todas luces violencia de género. Razón? No le hubiera arrebatado y botado el celular a un hombre. Claramente abusó de esa jovencita fanática, ingenua, indefensa e inofensiva 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/k6jYgu85W6

Después, en Twitter, el abogado fijo su posición frente a quienes defienden a Bad Bunny en redes sociales, que han llegado a calificar la actitud de la mujer como de acoso, además de señalarla de irrespetuosa por violar la “privacidad” del artista.

”Tres palabras usan para defender conducta de Bad Bunny, “acoso”, “irrespeto”, “privacidad” y “azarar”. 1. Acoso= acosador debe tener superioridad, la joven no es superior 2. Irrespeto/Azarar: Una mala acción no justifica una peor. 3. Privacidad? Era la Marina. “Por violar “privacidad”, por irrespeto, no puede destruir propiedad privada. Por ejemplo: Alguien te insulta en la vía, te paras y le rompes cristales? Obviamente que no… La respuesta/reacción errada a un irrespeto puede quitarte la razón”.