Bad Bunny sorprende con Penélope Cruz, Residente y Kany García en el Coliseo

  • EFE
La residencia de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico sigue deparando multitud de sorpresas, en parte por los invitados famosos que acuden a la misma, destacando en el último concierto del domingo Penélope Cruz, Residente y Kany García.   “Acho PR es otra cosa”, gritó con pasión la actriz española desde el balcón de la casita rosa, levantada en el Coliseo de Puerto Rico y ya símbolo de la residencia ‘No Me Quiero Ir De Aquí’.  

Acompañada de su esposo, el reconocido actor español Javier Bardem, Cruz protagonizó uno de los momentos más especiales de la noche, ya que esta mítica frase da comienzo al tema ‘Voy a llevarte para PR’.   En la decimoquinta función de la residencia, compuesta por 30 conciertos, el rapero Residente cantó desde la casita algunos de sus éxitos como ‘Atrévete-te-te’ y ‘Chulin Culin Chunfly’, encendiendo la fiesta.  

García, por su parte, se unió a la lista de cantantes que han interpretado en el escenario la canción ‘Lo que le pasó a Hawaii’, que en conciertos previos han entonados artistas como Pedro Capó y Ednita Nazario.  

Durante este fin de semana, Bad Bunny también rindió homenaje al pianista y compositor Eddie Palmieri, fallecido el pasado día 6 a los 88 años, con el tema ‘Vámonos pa’l monte’.   La residencia en el Coliseo de Puerto Rico ha contado también con la presencia en tarima de artistas como Jhay Cortez, Wisin, Jowell y Randy, Farruko y Gilberto Santa Rosa.


Por la casita rosa, como invitados especiales, además de Cruz y Bardem, han pasado deportistas como el baloncestista LeBron James, los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, y el exboxeador Tito Trinidad.   Bad Bunny ha vendido más de 400.000 boletos para sus 30 funciones en el Coliseo, una residencia sin precedentes que se estima que tendrá un impacto económico para la isla de 377 millones de dólares.

La residencia, preámbulo de una gira mundial, llega tras el lanzamiento a principios de año de su álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’, un homenaje a su isla natal que logró un éxito mundial inmediato fusionando reguetón con los ritmos autóctonos de la salsa y la plena.

Digo